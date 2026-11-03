Bartender boricua obtiene el “Jigger de Oro” en competencia internacional de coctelería en España

Puerto Rico volvió a sobresalir en el escenario internacional de la coctelería, con el triunfo del bartender puertorriqueño Rafael López en la séptima edición de Cardenal Mendoza Golden Week, celebrada en Jerez de la Frontera, España.

López obtuvo el “Jigger de Oro” en la competencia Cardenal Mendoza Gold Jigger Cocktail, convocada por la marca para bartenders y mixólogos de distintos países. En esta edición se recibieron 180 inscripciones, de las cuales, solo tres participantes llegaron a la final presencial.

Con el triunfo de López, Puerto Rico obtiene por primera vez el primer lugar en esta competencia. Su técnica, capacidad de improvisación y creatividad al preparar el cóctel Aunque naciera en la Luna fueron parte de los elementos que lo llevaron a ganar el certamen.

La final se desarrolló en dos rondas. En la primera, cada participante tuvo siete minutos para preparar y presentar tres servicios de su cóctel original, con el que había obtenido su clasificación. La segunda prueba fue la Mystery Box, un reto de improvisación en el que debían crear una nueva bebida a partir de ingredientes sorpresa, entre los que debían incluir al menos un producto de Cardenal Mendoza.

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La celebración de la final en Jerez de la Frontera también permitió conectar la competencia con el origen de Cardenal Mendoza. Como parte del programa, los finalistas visitaron las bodegas de Sánchez Romate, donde pudieron conocer más sobre la historia y el proceso de elaboración de este Brandy de Jerez.

Cardenal Mendoza Golden Week es una plataforma internacional que durante una semana ofrece experiencias, degustaciones, clases, maridajes y competencias creativas, entre ellas la Gold Jigger Cocktail Competition.