Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Avisos
Edictos
Esquelas
Especiales
3 de noviembre de 2026
89°Soleado
GastronomíaBarras y coctelería
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Bartender boricua obtiene el “Jigger de Oro” en competencia internacional de coctelería en España

Es la primera vez que Puerto Rico obtiene el primer lugar en esta competencia celebrada en Jerez de la Frontera

3 de noviembre de 2026 - 11:10 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El bartender puertorriqueño Rafael López obtiene el primer lugar en la competencia Cardenal Mendonza Golden Jigger. Los 3 finalistas (de izquierda a derecha) Miguel Ángel Vargas (España), Navyla Chamlati (México) y Rafael López. (Agencia EFE)
Kimberly Domínguez Medina
Por Kimberly Domínguez Medina
Internado de verano de GFR Media

Puerto Rico volvió a sobresalir en el escenario internacional de la coctelería, con el triunfo del bartender puertorriqueño Rafael López en la séptima edición de Cardenal Mendoza Golden Week, celebrada en Jerez de la Frontera, España.

RELACIONADAS

López obtuvo el “Jigger de Oro” en la competencia Cardenal Mendoza Gold Jigger Cocktail, convocada por la marca para bartenders y mixólogos de distintos países. En esta edición se recibieron 180 inscripciones, de las cuales, solo tres participantes llegaron a la final presencial.

Con el triunfo de López, Puerto Rico obtiene por primera vez el primer lugar en esta competencia. Su técnica, capacidad de improvisación y creatividad al preparar el cóctel Aunque naciera en la Luna fueron parte de los elementos que lo llevaron a ganar el certamen.

La final se desarrolló en dos rondas. En la primera, cada participante tuvo siete minutos para preparar y presentar tres servicios de su cóctel original, con el que había obtenido su clasificación. La segunda prueba fue la Mystery Box, un reto de improvisación en el que debían crear una nueva bebida a partir de ingredientes sorpresa, entre los que debían incluir al menos un producto de Cardenal Mendoza.

La celebración de la final en Jerez de la Frontera también permitió conectar la competencia con el origen de Cardenal Mendoza. Como parte del programa, los finalistas visitaron las bodegas de Sánchez Romate, donde pudieron conocer más sobre la historia y el proceso de elaboración de este Brandy de Jerez.

Cardenal Mendoza Golden Week es una plataforma internacional que durante una semana ofrece experiencias, degustaciones, clases, maridajes y competencias creativas, entre ellas la Gold Jigger Cocktail Competition.

Cardenal Mendoza es un Brandy de Jerez Solera Gran Reserva elaborado por la casa Sánchez Romate Hnos., fundada en Jerez de la Frontera, España. Su historia se remonta a 1887 y su elaboración está vinculada a la tradición de los destilados de Jerez.

Tags
Gastronomíabarcoctel
ACERCA DEL AUTOR
Kimberly Domínguez Medina
Kimberly Domínguez MedinaArrow Icon
Kimberly Domínguez Medina realiza un internado de verano en periodismo en GFR Media, donde trabaja en las secciones de Gastronomía y Entretenimiento de El Nuevo Día. Actualmente, cursa una maestría en Periodismo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 3 de noviembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Gastronomía
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: