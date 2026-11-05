Starbucks presenta su menú de temporada para las festividades navideñas

Starbucks da la bienvenida a la temporada festiva en los mercados de América Latina y el Caribe con un menú por tiempo limitado que ya esta disponible. La propuesta incluye nuevas bebidas inspiradas en el Panettone, el regreso de sabores de temporadas anteriores y una colección de productos alusivos a la navidad.

Entre las novedades se encuentra la familia de bebidas Panettone, inspirada en este tradicional pan dulce de las festividades de fin de año. La nueva línea incluye cuatro opciones: Panettone Latte, Panettone Latte Frío, Panettone de Chocolate Frappuccino y Matcha Latte Frío con Cold Foam de Panettone.

La propuesta toma como referencia un sabor tradicional de las celebraciones en países como Perú, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador; y lo incorpora a distintas preparaciones que podrán disfrutarse frías o calientes.

También regresan dos de las opciones de temporada de la cadena: Caramel Brûlée y Cranberry White Mocha. La primera combina espresso, leche vaporizada y salsa de caramelo Brûlée, con crema batida y un topping crujiente de caramelo. Estará disponible como Caramel Brûlée Latte, Caramel Brûlée Latte Frío y Caramel Brûlée Frappuccino.

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Por su parte, Cranberry White Mocha combina chocolate blanco con notas de cranberry y podrá ordenarse como Cranberry White Mocha Latte, Cranberry White Mocha Latte Frío y Cranberry White Mocha Frappuccino.

“Hay algo especial en ese momento en que empezamos a reconocer las primeras señales de la temporada: un sabor que regresa, una bebida que queremos compartir o un encuentro que se convierte en tradición. Este año quisimos capturar esa emoción a través de los sabores que resultan familiares para nuestros clientes en Latinoamérica y El Caribe, junto con nuevas formas de disfrutarlos. Queremos que cada visita a Starbucks pueda convertirse en uno de esos pequeños momentos que anuncian que una época especial está por comenzar”, comentó mediante comunicado de prensa, David Chiang, gerente general y director de negocios licenciados, para Starbucks Latinoamérica y el Caribe.

La oferta también incluye tres variedades de café en grano entero para preparar en casa. Entre ellas se encuentran: Starbucks Christmas Blend, una mezcla de café de Sumatra añejado con granos de tostado oscuro, con notas de chocolate especiado y puntas de abeto, Christmas Blend Espresso Roast, con notas de ciruela dulce y vainilla ahumada, y Starbucks Decaf Christmas Blend, una opción descafeinada con notas de hierbas y especias para hornear, con un toque de chocolate.

La colección de temporada se complementa con artículos de mercancía inspirados en símbolos tradicionales de la Navidad, como regalos, árboles decorados y estrellas. Entre ellos figura el Barista Cup con gorro navideño, un lanzamiento exclusivo de la temporada.