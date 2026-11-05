Starbucks presenta su menú de temporada para las festividades navideñas
La nueva oferta incluye bebidas inspiradas en el Panettone, los sabores clásicos y productos especiales para celebrar la Navidad
5 de noviembre de 2026 - 3:24 PM
5 de noviembre de 2026 - 3:24 PM
Starbucks da la bienvenida a la temporada festiva en los mercados de América Latina y el Caribe con un menú por tiempo limitado que ya esta disponible. La propuesta incluye nuevas bebidas inspiradas en el Panettone, el regreso de sabores de temporadas anteriores y una colección de productos alusivos a la navidad.
Entre las novedades se encuentra la familia de bebidas Panettone, inspirada en este tradicional pan dulce de las festividades de fin de año. La nueva línea incluye cuatro opciones: Panettone Latte, Panettone Latte Frío, Panettone de Chocolate Frappuccino y Matcha Latte Frío con Cold Foam de Panettone.
La propuesta toma como referencia un sabor tradicional de las celebraciones en países como Perú, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador; y lo incorpora a distintas preparaciones que podrán disfrutarse frías o calientes.
También regresan dos de las opciones de temporada de la cadena: Caramel Brûlée y Cranberry White Mocha. La primera combina espresso, leche vaporizada y salsa de caramelo Brûlée, con crema batida y un topping crujiente de caramelo. Estará disponible como Caramel Brûlée Latte, Caramel Brûlée Latte Frío y Caramel Brûlée Frappuccino.
Por su parte, Cranberry White Mocha combina chocolate blanco con notas de cranberry y podrá ordenarse como Cranberry White Mocha Latte, Cranberry White Mocha Latte Frío y Cranberry White Mocha Frappuccino.
“Hay algo especial en ese momento en que empezamos a reconocer las primeras señales de la temporada: un sabor que regresa, una bebida que queremos compartir o un encuentro que se convierte en tradición. Este año quisimos capturar esa emoción a través de los sabores que resultan familiares para nuestros clientes en Latinoamérica y El Caribe, junto con nuevas formas de disfrutarlos. Queremos que cada visita a Starbucks pueda convertirse en uno de esos pequeños momentos que anuncian que una época especial está por comenzar”, comentó mediante comunicado de prensa, David Chiang, gerente general y director de negocios licenciados, para Starbucks Latinoamérica y el Caribe.
La oferta también incluye tres variedades de café en grano entero para preparar en casa. Entre ellas se encuentran: Starbucks Christmas Blend, una mezcla de café de Sumatra añejado con granos de tostado oscuro, con notas de chocolate especiado y puntas de abeto, Christmas Blend Espresso Roast, con notas de ciruela dulce y vainilla ahumada, y Starbucks Decaf Christmas Blend, una opción descafeinada con notas de hierbas y especias para hornear, con un toque de chocolate.
La colección de temporada se complementa con artículos de mercancía inspirados en símbolos tradicionales de la Navidad, como regalos, árboles decorados y estrellas. Entre ellos figura el Barista Cup con gorro navideño, un lanzamiento exclusivo de la temporada.
Como parte de las actividades, Starbucks celebrará el Red Cup Day el 17 de noviembre, una de las fechas que forman parte de sus tradiciones de temporada. La empresa invitó a sus consumidores a seguir las redes sociales de Starbucks en sus respectivos mercados para conocer las próximas experiencias y actividades.
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