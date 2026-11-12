Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Shop.pr
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Vídeos
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Avisos
Edictos
Esquelas
Especiales
12 de noviembre de 2026
90°Lluvias aisladas
GastronomíaBarras y coctelería
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Paola Silva representará a Puerto Rico en competencia mundial de coctelería

La bartender viajará a Francia el próximo 13 de noviembre, a la etapa final del Cointreau Margarita Challenge

12 de noviembre de 2026 - 2:14 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Paola Silva representará a Puerto Rico en la competencia internacional Cointreau Margarita Challenge, que se celebrará durante este fin de semana. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Puerto Rico tendrá representación en uno de los escenarios internacionales de coctelería. Paola Silva, bartender del restaurante Efímero y ganadora del Cointreau Margarita Challenge Puerto Rico 2026, fue seleccionada para participar en la final mundial. Silva viajará el próximo 13 de noviembre a Francia, donde se reunirá con el resto de competidores que participarán de la competencia.

RELACIONADAS

Su clasificación se produjo a través de la categoría Wild Card, luego de que su creación Terruño, la margarita con la que conquistó la competencia local, sobresaliera ante el jurado internacional por su creatividad, ejecución técnica y propuesta conceptual. La selección coloca a Silva entre los talentos que competirán por el título mundial de una iniciativa que celebra la innovación y las nuevas expresiones de uno de los cócteles más emblemáticos de la historia.

Inspirada en la conexión entre la tierra, la raíz y el brote, Terruño es una interpretación contemporánea de la margarita que utiliza la zanahoria en su totalidad como elemento central. La creación combina tequila, Cointreau, un cordial fermentado de manzana verde y hojas de zanahoria, solución cítrica, agua de azahar y jarabe simple, con un topping de zanahoria, miso y miel. Su perfil fresco, cítrico y vegetal refleja una propuesta en la que cada ingrediente responde a una intención.

“La selección de Paola representa una oportunidad extraordinaria para proyectar el talento que existe detrás de las barras de Puerto Rico. Su propuesta demuestra cómo el conocimiento, la creatividad y una visión propia pueden transformar un cóctel clásico en una experiencia contemporánea. Para Cointreau y CC1 Wine & Spirits es motivo de orgullo acompañarla en esta nueva etapa y continuar creando oportunidades de desarrollo para nuestra comunidad de bartenders”, expresó Melissa Alicea, Brand Manager de Cointreau en CC1 Wine & Spirits.

La clasificación internacional llega luego de que Silva obtuviera el primer lugar de la edición puertorriqueña, celebrada el pasado 17 de agosto en Arena Medalla. En aquella jornada, 11 bartenders seleccionados entre 98 inscripciones participaron en tres retos diseñados para evaluar su creatividad, precisión, dominio técnico y capacidad de ejecución bajo presión.

La sexta edición del Cointreau Margarita Challenge, desarrollada bajo el concepto Shake It Up, invita a los participantes a desafiar las convenciones de la coctelería y explorar nuevas interpretaciones de la margarita. Durante la etapa final en Francia, los competidores participarán en una experiencia de tres días que incluirá desafíos, actividades de formación e intercambio con profesionales de la industria.

El ganador mundial recibirá un presupuesto de 5,000 euros para realizar presentaciones como bartender invitado en establecimientos internacionales, además de un viaje para dos personas a Francia.

La participación de Silva aporta a internacionalizar la coctelería puertorriqueña, y es una oportunidad para llevar su creatividad a una plataforma internacional. Las personas que deseen seguir el camino de Paola Silva en Francia, pueden acceder a las páginas oficiales de Cointreau y CC1 Puerto Rico en Instagram.

Tags
barcoctelRestaurantesFranciaGastronomía
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 12 de noviembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Gastronomía
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: