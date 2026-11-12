Paola Silva representará a Puerto Rico en competencia mundial de coctelería

Puerto Rico tendrá representación en uno de los escenarios internacionales de coctelería. Paola Silva, bartender del restaurante Efímero y ganadora del Cointreau Margarita Challenge Puerto Rico 2026, fue seleccionada para participar en la final mundial. Silva viajará el próximo 13 de noviembre a Francia, donde se reunirá con el resto de competidores que participarán de la competencia.

Su clasificación se produjo a través de la categoría Wild Card, luego de que su creación Terruño, la margarita con la que conquistó la competencia local, sobresaliera ante el jurado internacional por su creatividad, ejecución técnica y propuesta conceptual. La selección coloca a Silva entre los talentos que competirán por el título mundial de una iniciativa que celebra la innovación y las nuevas expresiones de uno de los cócteles más emblemáticos de la historia.

Inspirada en la conexión entre la tierra, la raíz y el brote, Terruño es una interpretación contemporánea de la margarita que utiliza la zanahoria en su totalidad como elemento central. La creación combina tequila, Cointreau, un cordial fermentado de manzana verde y hojas de zanahoria, solución cítrica, agua de azahar y jarabe simple, con un topping de zanahoria, miso y miel. Su perfil fresco, cítrico y vegetal refleja una propuesta en la que cada ingrediente responde a una intención.

PUBLICIDAD

“La selección de Paola representa una oportunidad extraordinaria para proyectar el talento que existe detrás de las barras de Puerto Rico. Su propuesta demuestra cómo el conocimiento, la creatividad y una visión propia pueden transformar un cóctel clásico en una experiencia contemporánea. Para Cointreau y CC1 Wine & Spirits es motivo de orgullo acompañarla en esta nueva etapa y continuar creando oportunidades de desarrollo para nuestra comunidad de bartenders”, expresó Melissa Alicea, Brand Manager de Cointreau en CC1 Wine & Spirits.

La clasificación internacional llega luego de que Silva obtuviera el primer lugar de la edición puertorriqueña, celebrada el pasado 17 de agosto en Arena Medalla. En aquella jornada, 11 bartenders seleccionados entre 98 inscripciones participaron en tres retos diseñados para evaluar su creatividad, precisión, dominio técnico y capacidad de ejecución bajo presión.

La sexta edición del Cointreau Margarita Challenge, desarrollada bajo el concepto Shake It Up, invita a los participantes a desafiar las convenciones de la coctelería y explorar nuevas interpretaciones de la margarita. Durante la etapa final en Francia, los competidores participarán en una experiencia de tres días que incluirá desafíos, actividades de formación e intercambio con profesionales de la industria.

El ganador mundial recibirá un presupuesto de 5,000 euros para realizar presentaciones como bartender invitado en establecimientos internacionales, además de un viaje para dos personas a Francia.