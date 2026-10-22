Miramar Food Truck celebrá su décimo aniversario como espacio de emprendimiento culinario

Miramar Food Truck Park celebra este fin de semana una década como proyecto culinario en Santurce. Del 23 al 25 de octubre, el espacio ofrecerá a sus visitantes diferentes actividades que combinarán música, entretenimiento y gastronomía.

En un encuentro con la prensa, la co-dueña y co-fundadora del proyecto Yareli Manning, compartió que uno de los comentarios más frecuentes de las personas que los visitan es su deseo de probar toda la oferta culinaria disponible.

“Muchas personas vienen aquí y nos preguntan: ¿Tienen algo para probar todo? Yo quisiera comerlo todo. Así que, para que las personas puedan venir y tener un ‘taste’ de todo lo que nosotros servimos, cositas ricas que representan cada uno de nuestros food trucks, le vamos a estar ofreciendo a nuestros visitantes este fin de semana dos opciones: una de cinco cursos con una bebida y otra de diez cursos con dos bebidas”, explicó la co-propietaria.

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Con el menú de aniversario bajo el concepto MIRA-bites, los consumidores podrán comprar dos tipos de boletos en la entrada del parque. Estos ofrecerán a cambio 5 platos más 1 bebida por $30, o 10 platos (uno de cada food truck) más 2 bebidas por $60. La oferta culinaria disponible incluye los platos favoritos del público y los más vendidos de cada concepto.

Por otra parte, el espacio tendrá una agenda musical diferente durante los tres días. El viernes 23 se presentará en vivo, a las 7:00 p.m., la banda santurcina de electro-funk Turistas; el sábado contarán con la participación de la agrupación Casa de la Plena Tito Matos; y el domingo 25, el cierre será un tributo a Gustavo Cerati y Soda Stereo.

Manning, quien también es co-propietaria de los restaurantes Smash y Pa’l Pita en Plaza Las Américas, compartió el aprendizaje que les ha dejado el espacio como comunidad.

“Miramar Food Truck Park nos ha enseñado que la gente no viene únicamente a comer. Nuestra comunidad viene a compartir, a reunirse con amistades, a pasar tiempo en familia, a escuchar buena música y disfrutar de un ambiente diferente, fuera de lo ordinario. Este es nuestro motor: ser parte de lo que ocurre en cada una de nuestras mesas”, expresó.

En estos 10 años, Miramar Food Truck ha sido casa de conceptos culinarios como Fidela, Crazy Sushi, Peko Peko, Cool Hope, Dr. Bizarro y Pa’l Pita. Se convirtió así, de forma orgánica, en un laboratorio de emprendimiento gastronómico donde varios conceptos evolucionaron y actualmente se encuentran en locales comerciales.

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Actualmente, el espacio cuenta con 10 food trucks: La Paz Pizza, Yummy Dumplings, El Jangiri Poke Bowls, Pa’l Pita, A la Chingada, La Chona, Le Creamery, D’Café Home y Leña, este último bajo el liderazgo del Chef Rubén Guzmán, uno de los semifinalistas de los Premios James Beard 2024.

En fotografía los 10 propietarios de los conceptos en Miramar Food Truck: (de izquierda a derecha) Dante Arroy, La Paz Pizza; Michael Sauri y Xoimar Manning, Yummy Dumplings; Yareli Manning, cofundadora de Miramar Food Truck; Patricia Romero y Gabriel Rodríguez, La Chona; Alexandra Rivera, El Jangiri Poke Bowl; Virginia Ortiz, A la Chingada y Chef Rubén Guzmán de Leña Eh. (Suministrada)

La cofundadora de Miramar Food Truck compartió con El Nuevo Día los planes a futuro que tiene para el proyecto, los cuales incluyen mejoras en la infraestructura del local, las instalaciones y la estandarización de procesos operacionales.

“Realmente el espacio ha llegado a su potencial en relación a la cantidad de food trucks que podemos tener, pero sí siempre visualizo otros proyectos, otros conceptos, pero integrados a nuestro espacio de otra manera: a través de pop-ups, colaboraciones con otras marcas o con otros chefs. Si surge un espacio, pues traerlos; traer chefs que están haciendo cosas súper nítidas para que ellos puedan exponer también su concepto. También queremos mejorar la infraestructura, nosotros andamos siempre en una mentalidad de mejora. Todos los días ponerle un granito de arena al espacio para que la gente venga, lo disfrute y se sienta cómoda”, explicó.

Luego de 10 años, para los dueños la visión es evolucionar manteniendo el propósito del comienzo.