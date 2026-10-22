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Lupe Reyes recibe importante reconocimiento de la gastronomía mexicana

El restaurante ubicado en Distrito T-Mobile se destacó en un proceso de evaluación en el que participaron ocho restaurantes

22 de octubre de 2026 - 8:30 AM

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El restaurante mexicano ubicado en DISTRITO T-mobile Lupe Reyes, fue reconocido con el reconocimiento Sello M, Distintivo de la Gastronomía Mexicana. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El restaurante Lupe Reyes, ubicado en Distrito T-Mobile, recibió el reconocimiento “Sello M, Distintivo de la Gastronomía Mexicana” gracias a la autenticidad de sus sabores, el uso de ingredientes y la preservación de las recetas tradicionales de México. El galardón distingue a establecimientos fuera del país que contribuyen a preservar y promover la cocina tradicional mexicana.

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El reconocimiento otorgado por la secretaría de Relaciones Exteriores de México y la Academia Mexicana de Gastronomía, fue entregado por Juan Manuel Calderón Jaimes, Cónsul General de México en Puerto Rico, tras un proceso de selección en el que fueron evaluados más de ocho establecimientos en la isla, con el objetivo de identificar aquellos que mejor representan y promueven la gastronomía mexicana.

“El distintivo Sello M reconoce el compromiso de quienes, desde el exterior, contribuyen a preservar y proyectar la riqueza de la gastronomía mexicana, a través de sus sabores, ingredientes y técnicas. En este sentido, el reconocimiento otorgado a Lupe Reyes representa una valiosa contribución a la difusión de nuestra tradición culinaria, parte fundamental del patrimonio cultural de México y una importante expresión de nuestra identidad”, expresó Juan Manuel Calderón, Cónsul General de México.

Para obtener el reconocimiento, los restaurantes atraviesan un proceso de evaluación que considera la autenticidad de su menú, incluyendo recetas, ingredientes y técnicas tradicionales, así como la experiencia y educación de su personal culinario. El proceso incluye visitas de verificación a sus cocinas, durante las cuales se degustan los platos y se evalúa su preparación. Luego, cada comercio es evaluado por un comité de la Academia Mexicana de Gastronomía.

Algunos de los platos del restaurante, que formaron parte del proceso de evaluación fueron la Cazuela de Carnitas, servida en una cazuela de cobre con carnitas y panceta de cerdo crujiente, acompañadas de cebollas encurtidas, cilantro y tortillas frescas; los Tacos al Pastor, preparados directamente del trompo con piña local a la parrilla, cebolla, cilantro y salsas de aguacate y chipotle; y el Huarache de Arrachera, elaborado con churrasco a la parrilla sobre una tortilla ovalada de maíz, acompañado de salsa de tomatillo y guajillo.

Uno de los platos que formó parte del proceso de evaluación para la distinción Sello M lo fue el Short Rib Barbacoa.
Uno de los platos que formó parte del proceso de evaluación para la distinción Sello M lo fue el Short Rib Barbacoa. (Suministrada)

A estos se suman el Short Rib Barbacoa, costilla de res cocida lentamente en su propio guiso de barbacoa y servida con consomé y tortillas frescas; y las Enchiladas Divorciadas, preparadas con pollo, salsa de tomate de la casa y salsa de tomatillo tatemado, acompañadas de crema, queso fresco, aguacate, cebolla y cilantro.

“Recibir el Sello M es motivo de gran orgullo para todo nuestro equipo y un reconocimiento al esfuerzo, la pasión y la dedicación que ponemos en cada detalle. En Lupe Reyes, nuestro compromiso es honrar la riqueza de la gastronomía y la cultura mexicana, no solo a través de nuestros platos, sino también de una experiencia que celebra sus sabores, tradiciones y esencia”, expresó Juan Hernández, gerente de Lupe Reyes.

Por su parte, Christian Nieves, gerente general de Distrito T-Mobile, se expresó sobre la importancia de este reconocimiento para el centro de entretenimiento ubicado en el San Juan.

“Este reconocimiento refleja cómo nuestra oferta gastronómica continúa creciendo y evolucionando. Para nosotros, es muy importante contar con conceptos que apuesten por la calidad, mantengan su propia identidad y ofrezcan experiencias que nuestros visitantes puedan disfrutar”, añadió Nieves.

Sello M forma parte de una iniciativa internacional dirigida a promover y preservar la gastronomía mexicana fuera de su territorio. El distintivo tiene una vigencia de dos años y los restaurantes reconocidos deben mantener los estándares que los hicieron acreedores a la distinción. El programa contempla, además, evaluaciones periódicas y un nuevo proceso de evaluación para su renovación.

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RestaurantesCocinaComida mexicanaDISTRITO T-MobileGastronomíaMéxico
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