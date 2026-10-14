“La mejor pizza de pepperoni en todo Estados Unidos” se prepara en Cabo Rojo

Una vez más, Puerto Rico dejó su huella en una importante competencia internacional de pizza gracias al destacado desempeño del puertorriqueño Wilhelm Rodríguez, quien continúa acumulando logros en el exigente circuito de competencias especializadas. Su más reciente triunfo llegó al alzarse con el premio al mejor pedazo de pizza de pepperoni de Estados Unidos, considerada la categoría más prestigiosa del Great American Pizza Challenge. La competencia se celebró los pasados 11 y 12 de octubre de 2026 como parte del Pizza Expo Columbus, realizado en la ciudad de Columbus, capital del estado de Ohio.

Rodríguez se enfrentó a un centenar de pizzeros, en su mayoría provenientes de distintos puntos de Estados Unidos, y logró imponerse en la categoría de pizza de pepperoni gracias a la calidad de su propuesta y ejecución. Además, volvió a sobresalir entre la élite del evento al obtener el tercer lugar en la competencia de mejor pizza tradicional de masa fina, reafirmando así su posición como uno de los principales exponentes puertorriqueños dentro del competitivo mundo de la pizza artesanal.

El puertorriqueño Wilhelm Rodríguez prepara los pedazos de pizza de pepperoni que presentó a los jueces de la competencia Great American Pizza Challenge. (Suministrada)

“Por poco lloro cuando dijeron mi nombre. Esto es algo que uno como competidor de tanta experiencia, que tengo muchos premios en Italia, tener un premio en algo que uno hace todos los días, es muy especial”, indicó Rodríguez, propietario de Papa’s Pizza, con locales en Cabo Rojo y Mayagüez. “Trabajo todos los días con pizzas de pepperoni y poder hacer lo que yo trabajo todos los días en una competencia, significa mucho, es una emoción bien grande”.

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Según explicó Rodríguez, esta es la segunda competencia más importante en Estados Unidos, detrás del International Pizza Challenge en Las Vegas. De hecho, el año pasado el puertorriqueño ganó en este evento el primer premio con confección de mejor pizza tradicional, la más importante del certamen. Algo que llama la atención de esta competencia en Ohio es que hay categorías distintas como la mejor pizza de postre, la mejor pizza sin gluten y los mejores nudos con ajo, entre otros.

“En el caso de la pizza de pepperoni, la hice estilo neoyorquino, que es lo que hago todos los días mis restaurantes”, explicó Rodríguez, quien estudió en la Accademia Pizzaioli, con base en Venecia, Italia. “Trabajo con un proceso de fermentación natural avanzado que he perfeccionado con los años y que he trabajado también con un grupo de personas de los World Pizza Champions, que es el equipo al que pertenezco. Además de que uso los mejores ingredientes en el mercado como los de Grande Cheese Company, Stanislaus y Ezzo”.

El Pizza Expo Columbus es una convención annual de la industria de pizzas donde se llevan a cabo, además de las competencias, seminaries sobre el mercado actual, presentaciones y demostraciones de productos, como equipos, accesorios e ingredientes, entre otros. También tiene un área de exhibidores, junto con el área de las competencias.

Próximamente, Rodríguez va participar como jurado en el Campeonato del Mundo Pizza Senza Frontiere, en la ciudad de Rimini, en Italia, en febrero de 2027. Por otro lado, buscará ganar otro campeonato del mundo en la competencia en International Pizza Challenge, en Las Vegas, en abril de 2027.

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