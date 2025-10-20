Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
20 de octubre de 2025
85°nubes rotas
GastronomíaRestaurantes
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Calichi Gastrobar festeja su quinto aniversario con Tito Auger, A Son de Guerra y Christian Nieves

El restaurante en Naranjito presenta una cartelera musical que incluye a Wilito Otero y Radio Maniaco

20 de octubre de 2025 - 4:15 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Restaurante Calichi Gastrobar en Naranjito. (Suministrada)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

Naranjito- En vías de celebrar cinco años de crear una cocina creativa con una de las vistas verdes más hermosas de la zona central de Puerto Rico, el restaurante Calichi Gastrobar se llenará esta semana de buena música en combinación con su sabrosa oferta culinaria.

RELACIONADAS

El espacio gastronómico que se aventuró en pleno año pandémico, -octubre de 2020-, abrir sus puertas, tiene grandes motivos para festejar su quinto aniversario ante el gran respaldo de comensales que recorren semanalmente la ruta gastronómica del pueblo de “Los Changos” y llegan hasta Calichi para probar sus delicias.

Han sido cinco años de mucha evolución. Comenzamos hace cinco años en plena pandemia y fueron muchos retos y sueños por cumplir. Gracias a Dios al ser un sitio abierto pudimos operar muy bien y por tres años estuvimos ‘sold out’ casi dos semanas antes. Ahora tenemos un espacio más grande al ampliar el salón, la barra y la cocina. Pudimos añadir 60 personas extras sentadas y estamos muy agradecido por el respaldo que hemos tenido desde que abrimos. Lo vemos con mucho orgullo del camino recorrido y lo logrado hasta ahora”, expresó Félix Maldonado, propietario de Calichi Gastrobar.

El restaurante es abierto en su totalidad y lo que resalta como atractivo son las “paredes” invisibles que conforman la naturaleza. Es por ello que quienes lo visitan disfrutan la experiencia de comer en el campo.

Maldonado en este tiempo ha seguido renovando el restaurante con la integración de platos fuera del menú que buscan sorprenden a los amantes de la buena mesa y a los que visitan el espacio con mayor frecuencia.

El encanto de Calichi Gastrobar en Naranjito

El encanto de Calichi Gastrobar en Naranjito

Este restaurante, con espacios al aire libre, surgió en medio de la pandemia.

“A nosotros nos define la consistencia que hemos tenido durante estos cinco años, sumado a buen servicio, buena comida y buen ambiente. Buenas facilidades y logrando actividades grandes como fue la de 160 Porsches, eventos de farmacéuticas, compañías de planes médicos, la gente de Mario Pagán lleva cuatro años haciendo actividades con nosotros, pero la gran palabra que resume esta travesía es agradecido a todas y cada una de las personas que han llegado a Calichi en estos cinco años. Ahora vamos a celebrar”, afirmó Maldonado, quien se prepara para una cartelera musical de cuatro días en conmemoración del quinto aniversario.

Este año el festejo musical será del 22 al 26 de octubre.

El miércoles 22 de octubre se presenta a las 7:00 p.m. el cantautor Tito Auger, quien el año pasado también estuvo presente el cuarto aniversario.

El jueves, 23 de octubre estará a partir de las 7:00 p.m. A Son de Guerra Tributo a Juan Luis, el viernes, 24 de octubre llegará a las 7:00 p.m. la banda Radio Maniaco, mientras que el sábado, 25 de octubre el turno será para el cantante Wilito Otero, natural de Naranjito.

El cierre será el 26 de octubre a cargo del reconocido músico, también de Naranjito, Christian Nieves con su anticipo navideño.

Christian Nieves
Christian Nieves (Suministrada)

El restaurante opera por reservaciones a través de su página en la web o llamando al 787- 399-5912.

Tags
CocinaNaranjitoTito AugerChristian Nieves
ACERCA DEL AUTOR
Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández MercadoArrow Icon
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 20 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Gastronomía
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: