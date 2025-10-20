Calichi Gastrobar festeja su quinto aniversario con Tito Auger, A Son de Guerra y Christian Nieves

Naranjito- En vías de celebrar cinco años de crear una cocina creativa con una de las vistas verdes más hermosas de la zona central de Puerto Rico, el restaurante Calichi Gastrobar se llenará esta semana de buena música en combinación con su sabrosa oferta culinaria.

El espacio gastronómico que se aventuró en pleno año pandémico, -octubre de 2020-, abrir sus puertas, tiene grandes motivos para festejar su quinto aniversario ante el gran respaldo de comensales que recorren semanalmente la ruta gastronómica del pueblo de “Los Changos” y llegan hasta Calichi para probar sus delicias.

“Han sido cinco años de mucha evolución. Comenzamos hace cinco años en plena pandemia y fueron muchos retos y sueños por cumplir. Gracias a Dios al ser un sitio abierto pudimos operar muy bien y por tres años estuvimos ‘sold out’ casi dos semanas antes. Ahora tenemos un espacio más grande al ampliar el salón, la barra y la cocina. Pudimos añadir 60 personas extras sentadas y estamos muy agradecido por el respaldo que hemos tenido desde que abrimos. Lo vemos con mucho orgullo del camino recorrido y lo logrado hasta ahora”, expresó Félix Maldonado, propietario de Calichi Gastrobar.

El restaurante es abierto en su totalidad y lo que resalta como atractivo son las “paredes” invisibles que conforman la naturaleza. Es por ello que quienes lo visitan disfrutan la experiencia de comer en el campo.

Maldonado en este tiempo ha seguido renovando el restaurante con la integración de platos fuera del menú que buscan sorprenden a los amantes de la buena mesa y a los que visitan el espacio con mayor frecuencia.

“A nosotros nos define la consistencia que hemos tenido durante estos cinco años, sumado a buen servicio, buena comida y buen ambiente. Buenas facilidades y logrando actividades grandes como fue la de 160 Porsches, eventos de farmacéuticas, compañías de planes médicos, la gente de Mario Pagán lleva cuatro años haciendo actividades con nosotros, pero la gran palabra que resume esta travesía es agradecido a todas y cada una de las personas que han llegado a Calichi en estos cinco años. Ahora vamos a celebrar”, afirmó Maldonado, quien se prepara para una cartelera musical de cuatro días en conmemoración del quinto aniversario.

Este año el festejo musical será del 22 al 26 de octubre.

El miércoles 22 de octubre se presenta a las 7:00 p.m. el cantautor Tito Auger, quien el año pasado también estuvo presente el cuarto aniversario.

El jueves, 23 de octubre estará a partir de las 7:00 p.m. A Son de Guerra Tributo a Juan Luis, el viernes, 24 de octubre llegará a las 7:00 p.m. la banda Radio Maniaco, mientras que el sábado, 25 de octubre el turno será para el cantante Wilito Otero, natural de Naranjito.

El cierre será el 26 de octubre a cargo del reconocido músico, también de Naranjito, Christian Nieves con su anticipo navideño.

Christian Nieves (Suministrada)