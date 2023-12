Con el barco más grande del mundo listo para impresionar al mundo, y ya entregado oficialmente e incorporado a su flota, Royal Caribbean dejó casi para último minuto, uno de sus secretos mejor guardados, y no se trata precisamente de otra atracción de su enorme crucero. La empresa anunció hoy que la estrella de fútbol, Lionel Messi, fue nombrado “Icon”, del Icon of the Seas, y que estará en la ceremonia del bautizo.

El bautismo, que se celebrará en Port Miami, el 23 de enero de 2024, marcará el debut del esperado barco, que representa la nueva era en cruceros para Royal Caribbean.

Para el ídolo argentino, por su parte, representa una nueva alianza en su extensa cartera de negocios, que lo reafirman como un “Rey Midas”, convirtiendo en oro todo lo que toca. Y aunque al Icon of the Seas, no le hacía falta más fama de la que trae consigo desde su anuncio, ya que tiene el récord del día de mayores reservaciones y la semana de mayor volumen de reservas en los 53 años de historia de la línea de cruceros, aunque tiene precios más altos que los cruceros tradicionales, con solo mencionar a Messi, la expectativa crece y se han anotado un golazo.

Messi, considerado el mejor jugador de soccer de todos los tiempos, tiene una larga lista de récords a lo largo de su carrera que incluye ganar el prestigioso Balón de Oro ocho veces y ser nombrado Atleta del Año 2023 de TIME por marcar el comienzo de una nueva era del fútbol en los Estados Unidos. De hecho, antes de hacerse oficial su entrada al Inter Miami, ahora campeón de la Leagues Cup, había visitado el Harmony of the Seas, otro de los barcos de Royal Caribbean anclado en el puerto de la ciudad. La línea de cruceros es el socio principal y socio vacacional oficial del club.

De “ícono a ícono”

“Icon of the Seas es la culminación de más de 50 años brindando vacaciones memorables, y está listo para hacer honor a su nombre en más de un sentido cuando cambie la industria vacacional en enero de 2024″, dijo Michael Bayley, presidente y director ejecutivo de Royal Caribbean Internacional, en el comunicado donde anunciaron el nombramiento de Messi. “Es esa capacidad de generar un impacto tan amplio y cambiar el statu quo lo que el Icono de Icono debe personificar, y Lionel Messi ha demostrado ser el ejemplo perfecto de ello durante años en el mundo del deporte y, más recientemente, al introducir una nueva era de emoción y pasión por el fútbol en Miami y Estados Unidos”.

Con el juego de palabras utilizado entre “ícono del Icon”, la empresa dejó en suspenso si efectivamente Messi será oficialmente el padrino, pero al hacer el anuncio dijeron que, como parte de una larga tradición marítima, el astro argentino participará en la icónica celebración del nombramiento de Icon y tendrá el honor de brindar protección al nuevo barco, a su tripulación y a los millones de familias que crearán recuerdos inolvidables a bordo en los años venideros. Eso es función que solamente hacen los padrinos.

El colosal barco, contará, entre otras atracciones con seis chorreras acuáticas, siete piscinas, el primer vecindario diseñado para familias jóvenes, más 40 restaurantes y bares.

El crucero saldrá desde Cádiz, España, en viaje transatlántico el 23 de diciembre, y al llegar a Miami, se preparará para sus viajes inaugurales y bautismo.

Los viajes de pasajeros iniciarán a partir del 28 de enero y serán de siete noches por el Caribe Oriental y Occidental desde PortMiami, visitando entre otros lugares Philipsburg, St. Maarten; Costa Maya y Cozumel, México; y Charlotte Amalie, St. Thomas, y un día en la isla privada de Royal Caribbean, Perfect Day at CocoCay en Las Bahamas.