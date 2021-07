El reinicio de la industria de cruceros a nivel mundial ya es una realidad y, poco a poco, mientras se siguen anunciando ajustes y nuevos itinerarios de manera inmediata, también se muestra que el futuro luce prometedor. Para viajar próximamente o a largo plazo, las opciones se multiplican:

Expediciones polares de lujo

La tendencia de viajes expedicionarios de lujo sigue aumentando y las opciones de barcos también. El más reciente anuncio de Silversea Cruises destaca que su barco Silver Wind, será convertido a uno para navegar en las heladas aguas de la Antártida.

El Silver Wind había sido renovado completamente en el 2018, pero ahora está siendo transformado en un astillero polaco y estará equipado con quilla rompe hielo y tecnología propia de estos barcos que desafían esas aguas, que incluye radares de detección de hielo, 24 botes Zodiac y 14 kayaks. También tendrán nuevas medidas ambientales que incluye avanzado sistema de tratamiento de agua y de desperdicios.

Cuando esté listo, será el cuarto barco expedicionario de la flota de nueve y tendrá una capacidad máxima de 274 pasajeros. Su primer viaje será en noviembre de este año al “Continente Blanco”, por 22 días, que incluirá el 4 de diciembre, en el que habrá un eclipse solar.

El primer viaje del Silver Wind será en noviembre de este año al “Continente Blanco”, por 22 días.

Barco más avanzado para el medioambiente

MSC dijo que con el inicio de la construcción del MSC Euribia, han dado otro paso más adelante en la industria de cruceros, ya que será su barco más avanzado desde el punto de vista medioambiental. Se está construyendo en el astillero francés Chantiers de l’Atlantique en Saint Nazaire, y estrenará en junio de 2023.

Curiosamente, parte del anuncio de la construcción de este nuevo barco se enfocó en las bondades de protección ambiental, más que en las características del barco. Y es que esta será la tendencia que se verá en las próximas construcciones, donde sin duda, aunque no se escatimarán en comodidades y lujos para sorprender al pasajero, las líneas de crucero también querrán hacer ver sus diferencias como empresas sostenibles que apoyan al medio ambiente.

El nombre es similar al de la diosa griega del mar, Euribia, que aprovechó los vientos, el clima y las constelaciones para dominar los mares. Pierfrancesco Vago, presidente ejecutivo de MSC Cruceros, dijo que el nuevo barco, dominará el despliegue de tecnologías sostenibles para proteger y preservar el ecosistema marino y que será uno de los barcos contemporáneos de mayor rendimiento ambiental del mundo.

El Euribia usará cuatro motores con gas natural licuado, conectividad eléctrica de tierra a barco para apagar los motores y conectarse a las redes eléctricas de los puertos visitados y un avanzado sistema de tratamiento de aguas residuales. Además, tendrá un sistema de minimización de ruidos con un diseño del casco y de la sala de máquinas que permitirá un bajo impacto del sonido acústico y todos sus equipos con eficiencia energética.

Barcelona también celebra

Si bien hemos visto el reinicio de barcos poco a poco en aguas estadounidenses desde finales de junio, especialmente desde la Florida, en Europa el clamor de la industria era reabrir más puertos, además de algunos de Italia que ya abrieron. Las voces fueron escuchadas y finalmente el gobierno español y las autoridades sanitarias permitieron la reapertura de Barcelona, que es el puerto más importante en el Mediterráneo.

El primer barco en llegar desde puertos internacionales fue el MSC Grandiosa, el 28 de junio, seguido por el Costa Smeralda y el AidaPerla, entre otros, y pronto se unirá el Harmony of the Seas, que iniciará viajes a partir del 15 de agosto.

Italia fue el único país que reabrió a cruceros en el 2020, desde agosto, precisamente con los MSC Cruises y Costa Cruceros. Este año se le unieron Grecia y Chipre, entre otros, pero se espera la reapertura casi completa de la región mediterránea en unas semanas.

República Dominica ya recibe cruceros

El puerto de Amber Cove, en Puerto Plata, República Dominicana, fue el primero de ese país en recibir un crucero, luego del cierre por la pandemia. El Carnival Horizon, el primer barco de Carnival Cruises en salir de la Florida, hizo una parada en ese puerto, que fue construido en conjunto con ellos y con las autoridades del país caribeño. Aunque cuenta con facilidades privadas para sus pasajeros, incluyendo piscinas, zip line, tiendas y cabañas para rentar, también se ofrecieron excursiones a la ciudad.

El Carnival Horizon fue el primer barco de Carnival Cruises en salir de la Florida y hacer escala el puerto de Amber Cove, en Puerto Plata, República Dominicana.

Royal Caribbean regresa a Europa

Tres barcos de Royal Caribbean Corporation, empresa que incluye a Celebrity Cruises y Royal Caribbean, ya están navegando por Europa. El primero de ellos, el Celebrity Apex debutó en Grecia en junio, mientras que el Jewel of the Seas viaja desde Chipre y visita las islas griegas de Atenas (en el puerto de Pireo), Rodas, Creta, Mykonos y Santorini. También el Anthem of the Seas navega desde Southampton, en Inglaterra y en las próximas semanas se verá un incremento de barcos de la misma empresa navegando por otros destinos europeos.