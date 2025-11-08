Princess Cruises celebra el bautismo del Star Princess con Camila y Matthew McConaughey

Princess Cruises brilló como nunca en Ft. Lauderdale, Florida, para celebrar, con bombos y platillos el bautismo del Star Princess, el 6 de noviembre. El nuevo barco acaba de llegar a Norteamérica, desde Europa, tras ser construido en el astillero Fincantieri y debutar con varios viajes especiales por el Mediterráneo.

Por primera vez en la línea de cruceros, tuvieron a una pareja como padrinos, en vez de la tradicional madrina, y el honor recayó en Camila y Matthew McConaughey. La modelo brasileña y el reconocido actor, bautizaron el barco en una ceremonia simultánea desde el Princess Arena, y el exterior del crucero.

“Esta estrella simboliza el espíritu de este barco. Aunque es usual usar una botella de champán, en este usaremos tequila“, dijo el actor, ganador de Óscar, que es cofundador junto a su pareja de Pantalones Organic Tequila. “Nombramos este barco Star Princess. Que Dios bendiga esta nave y a todos los que viajan en él”, dijo por su parte la madrina.

Ceremonia inaugural del Star Princess. (John Shearer)

Terminada la ceremonia protocolar, que contó con la presentación de Gus Antorcha, presidente de Princess Cruises y Gennaro Arma, capitán del barco, la empresa de cruceros dio paso a una extravangancia culinaria, con la exhibición y “tasting” de lo que ofrecen a los viajeros, incluyendo gran variedad de mariscos, carnes, ensaladas y postres. Princess es reconocida en la industria por su servicio, destacado por Antorcha en su presentación, y también por su exquisita gastronomía y variedad de opciones. Para mostrar qué los hace tan reconocidos en su comida, ofrecieron desde caviar hasta langosta, su “bistecca alla florentina” y su famosa pizza de “Alfredo’s”.

Como parte de la celebración se hizo un despliegue gastronómico en el Star Princess. (Suministrada)

Las actividades continuaron hasta altas horas de la noche, con la presentación sorpresa de la cantante y compositora Sheryl Crow, y un espectacular show de drones, donde estuvieron representados elementos icónicos que apelan a la línea de cruceros y a su destino insignia, Alaska. En “The Spirit of Alaska Drone Show” se vieron osos “pescando” salmones aludiendo a Alaska, uno de los destinos en los que Princess Cruises es líder, y terminando con la formación del Star Princess en drones y el logo de la empresa.

Un barco de la nueva generación

El Star Princess, el segundo de la clase Sphere, y el número 17 de la flota, tiene un desplazamiento de 177,800 toneladas. Este al igual que el Sun Princess, primero de su clase, es un 20% más grande que otros barcos de la flota. Con una capacidad de 4,300 pasajeros, tiene más de 30 opciones de bebida y comida, como “O’Malley’s Irish Pub” y “Love by Britto”.

Como novedad, entre otras cosas, trajo “Illuminate” y “Meridian”, dos producciones teatrales, y en su área de The Dome, una favorita en estos barcos, presentarán “The Candlelight Concert Series”, iluminando ese espacio durante las noches.

En invierno y hasta primavera, viaja por el Caribe

Desde Port Everglades, el puerto de Ft. Lauderdale, el barco tendrá travesías por el Caribe Oriental y Occidental, visitando Amber Cove, en República Dominicana, Princess Cay, Gran Turco, St. Thomas, St. Maarten, Roatán, Costa Maya y Cozumel. Los puertos dependen del itinerario seleccionado, y los viajes van desde siete días hasta los 14.

Star Princess. (Suministrada)

El barco finalizará su temporada en primavera, en un viaje que incluye el Canal de Panamá, para llegar hasta Seattle y así empezar su temporada por Alaska. Este será el barco más nuevo viajando por ese destino.