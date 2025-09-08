Opinión
8 de septiembre de 2025
De ViajeDestinos
Suscriptores
Explicativo
Proporciona el contexto o los antecedentes, definición y detalles de un tema específico.

A comer bien y gastar menos en ciudades estadounidenses

De Chicago a Orlando, varios destinos, ofrecen pases y menús especiales para probar lo mejor de su cocina a precios accesibles

8 de septiembre de 2025 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Plato del Leiah Restaurant en Orlando. (Suministrada)
Raisa Rivas Español
Por Raisa Rivas Español
Periodista Especializada en Viajes y Turismo

Degustar la gastronomía local es una de las partes más placenteras de viajar. Pero no tiene que vaciar su bolsillo para tener una buena comida. Aunque ir a un buen restaurante es parte de la experiencia viajera, a veces es un lujo que no nos podemos dar, o que no podemos repetir. Sin embargo, hay opciones, no solo para ir a ese restaurante gourmet sin gastar demasiado, o simplemente probar platos icónicos que no se pueden dejar de saborear en un destino.

Si viaja dentro de Estados Unidos, verifique las opciones del ahorro, que incluso son promovidas por las organizaciones oficiales de turismo. Estas no solo ofrecen atracciones y hoteles a precios de descuento en ciertas fechas, sino que presentan su lado más sabroso, con iniciativas culinarias como las siguientes:

Pizza Pass

Es un pase para probar la imperdible pizza de Chicago, con opciones en más de 25 pizzerías de la ciudad. Producido por Choose Chicago, la organización de mercadeo del destino. Este pase digital es la oportunidad para explorar el desarrollo, sabores y nuevas opciones de la pizza en esa ciudad, cuya historia y tradición van unidas a este plato italiano, especialmente al “deep dish pizza”, creada allí en la década de 1940. A un costo de $15, el pase incluye descuentos y ofertas, y estará vigente hasta el 31 de diciembre.

Visit Orlando Dining Month

Es ya una tradición en Orlando, Florida, para locales y visitantes, celebrando este año su 20 Aniversario. Se extenderá hasta el 30 de septiembre, y entre los numerosos restaurantes participantes están Chayote Barrio Kitchen, del chef puertorriqueño Mario Pagán; Leiah; Del Frisco’s Double Eager Steakhouse; Todd English’s bluezoo; The Capital Grille; Four Flamingos, A Richard Blais Florida Kitchen (capitaneado por chefs boricuas), y Jaleo by José Andrés. Hay dos opciones de menú de $40 o $60, dependiendo del restaurante, que incluyen aperitivo, plato fuerte y postre y fue creado por Visit Orlando, la organización de mercadeo del destino.

“Dine Out Lauderdale”

Está de vuelta en Ft. Lauderdale, Florida, para dar a conocer los sabores de esa ciudad del sur de Florida. Empezó el 1 de agosto y se extenderá hasta el 30 de septiembre. Desarrollada por Visit Lauderdale, la organización de mercadeo del destino, incluye menús fijo de tres crusos para almuerzos por $35 y para cenas de $45, $60 o una opción de lujo por $75. Entre los participantes están los restaurantes Boatyard y Ocean2000, además de Daniel’s A Florida Steakhouse, recomendado Michelin.

Si va

Durante todo el año, las ciudades planifican “Restaurant Week” o “Dining Month” para promover sus delicias culinarias a precios más accesibles. Algunas de ellas, como Washington, San Diego, San Francisco y Nueva York, se celebran una o dos veces al año.

Estos eventos no son iguales a los festivales de vinos y comidas. Son más costosos, pero ofrecen comida y bebidas ilimitadas.

Por lo general, todos los menús son de tres cursos: aperitivos, platos fuertes y postres, y no se puede repetir ningún plato, aunque hay opciones de “upgrade” con costo adicional. Las bebidas ni propinas están incluidas.

Revise las páginas oficiales de cada destino. Ellos usualmente crean o auspician los eventos, y escogen una entidad comunitaria para donarles parte de las ganancias.

GastronomíaOrlandoChicagoFort Lauderdale
