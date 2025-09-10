Opinión
10 de septiembre de 2025
77°lluvia ligera
De ViajeDestinos
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

prima:A tiempo para preparar su viaje por mercados navideños europeos

Entre luces, música y gastronomía típica, ciudades como Viena, Estrasburgo o Dresde ofrecen experiencias únicas

10 de septiembre de 2025 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Mercado frente al palacio de Schonbrunn en Viena. (Suministrada)
Raisa Rivas Español
Por Raisa Rivas Español
Periodista Especializada en Viajes y Turismo

La magia de la Navidad, el frío que invita a acurrucarse bien o “envolverse” entre abrigos, guantes y bufandas, y el colorido de la época, se vive de manera muy especial en Europa. Pero no tiene que esperar pasar allí los días específicos de las fiestas navideñas, para disfrutar de un viaje que lo transporte a la niñez, a la alegría, música y gastronomía de la época. Si va desde finales de diciembre le espera quizás el viaje más bello del año, ¡o de su vida!, cuando visite sus famosos mercados navideños.

Tags
Navidadviajes
ACERCA DEL AUTOR
Raisa Rivas Español
Raisa Rivas EspañolArrow Icon
Periodista Especializada en Viajes y Turismo
