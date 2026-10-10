Alaska ofrece tips para visitarla de manera responsable
El país invita a descubrir sus glaciares, bosques y vida silvestre
10 de octubre de 2026 - 11:10 PM
10 de octubre de 2026 - 11:10 PM
El cambio climático, del que cada vez se convencen más millones de personas alrededor del mundo, ha traído también transformaciones en la industria turística. Y afortunadamente, la mayoría de ellas, para bien. Cada vez hay más viajeros que se preocupan por esta situación y aunque quieren seguir visitando destinos alrededor del mundo, también quieren asegurarse de que sus viajes sean de manera responsable, entre otras cosas, sin afectar las bellezas y atracciones naturales que pueda tener. Para ese tipo de turistas, la Asociación de la Industria de Viajes de Alaska (ATIA) quiere hacerle más fácil y agradable sus viajes hacia ese estado.
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