Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Avisos
Especiales
10 de octubre de 2026
82°Lluvias dispersas
De ViajeDestinos
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

prima:Alaska ofrece tips para visitarla de manera responsable

El país invita a descubrir sus glaciares, bosques y vida silvestre

10 de octubre de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
No es un secreto que Alaska es naturaleza pura. (Suministrada)
Raisa Rivas Español
Por Raisa Rivas Español
Periodista Especializada en Viajes y Turismo

El cambio climático, del que cada vez se convencen más millones de personas alrededor del mundo, ha traído también transformaciones en la industria turística. Y afortunadamente, la mayoría de ellas, para bien. Cada vez hay más viajeros que se preocupan por esta situación y aunque quieren seguir visitando destinos alrededor del mundo, también quieren asegurarse de que sus viajes sean de manera responsable, entre otras cosas, sin afectar las bellezas y atracciones naturales que pueda tener. Para ese tipo de turistas, la Asociación de la Industria de Viajes de Alaska (ATIA) quiere hacerle más fácil y agradable sus viajes hacia ese estado.

RELACIONADAS
Tags
AlaskaviajesTurismo
ACERCA DEL AUTOR
Raisa Rivas Español
Raisa Rivas EspañolArrow Icon
Periodista Especializada en Viajes y Turismo
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 10 de octubre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
De Viaje
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: