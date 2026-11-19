La industria de los parques de entretenimiento no se detiene. Por eso cada año hay anuncios importantes de innovaciones o renovaciones, con las que buscan atraer nuevos visitantes o complacer a los repetitivos. Los parques de SeaWorld, Orlando y Busch Gardens, de Tampa aprovecharon la Expo de la International Association of Amusement Parks and Atractions (IAAPA) para anunciar sus proyectos, junto a Busch Gardens Williamsburg, en Virginia, todos pertenecientes a United Parks Creative.