SeaWorld Orlando y Busch Gardens de Tampa anuncian nuevas atracciones
Los proyectos fueron anunciados en la Expo de la International Association of Amusement Parks and Atractions
19 de noviembre de 2026 - 12:43 PM
19 de noviembre de 2026 - 12:43 PM
La industria de los parques de entretenimiento no se detiene. Por eso cada año hay anuncios importantes de innovaciones o renovaciones, con las que buscan atraer nuevos visitantes o complacer a los repetitivos. Los parques de SeaWorld, Orlando y Busch Gardens, de Tampa aprovecharon la Expo de la International Association of Amusement Parks and Atractions (IAAPA) para anunciar sus proyectos, junto a Busch Gardens Williamsburg, en Virginia, todos pertenecientes a United Parks Creative.
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