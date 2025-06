Con 120 años de historia, Las Vegas mantiene su sitial como destino turístico

Cuando se fundó el 15 de mayo de 1905, no era pretenciosa. Era solo una pequeña parada de ferrocarril en el desierto. Pero la legalizacion del juego, en 1931, la catapultó a la fama, seguido por la apertura del Hotel Flamingo, en 1946. Más tarde, en 1959, se puso el famoso letrero de “Welcome to Fabulous Las Vegas” , que se hizo símbolo de la ciudad, que también se hizo sinónimo de bodas “por la vía rápida”.

De ahí el resto es historia como una ciudad de juegos, excentricidades, deportes y sorpresas a la que siguieron aperturas de mega resorts, como The Mirage, en 1989, seguidos por Luxor Las Vegas, Bellagio Resort & Casino, New York New York Hotel & Casino, Paris Las Vegas Hotel & Casino, y The Venetian Resort Las Vegas, todos contribuyendo a hacer de la famosa zona del Strip un mundo de fantasía.