Lugares para desconectarse y disfrutar del “JOMO”

¿Quién dijo estrés? Si usted después de una fantástica temporada navideña, con fiestas, buenas comidas, mucho jolgorio y unas buenas vacaciones, siente un peso sobre sus espaldas, se siente malhumorado, extra cansado y hasta enfermo, sin ser médico, yo podría brindarle una receta… ¡Unas vacaciones!

El estrés posnavideño es real y usted podría estar uniéndose al grupo de estar necesitando disfrutar del “Joy of Missing Out” (JOMO, por sus siglas en inglés, o “alegría de perderse algo”), una tendencia de viaje que fomenta la desaceleración, la desconexión y el enfoque en experiencias que realmente importan, en otras palabras, “bajar el paso”. Esto es contrario al FOMO, un concepto muy popular que vemos frecuentemente en las redes sociales, que es el “Fear of Missing Out” o “miedo a perderse algo”.

Por eso, líneas de crucero como Norwegian Cruise Line, entre otras empresas, acogieron los datos de YouGov. Estos revelaron un claro cambio en la forma en que las personas planean viajar en el 2026. “Con infinitas obligaciones de vacaciones y la presión de las fechas límite de fin de año, el 64% de los viajeros globales informan estrés de temporada festiva, con más de la mitad (52%) que buscan una escapada restaurativa al estilo JOMO a principios de 2026”, dijeron.

Destacaron que más allá de divertirse y ver nuevos lugares, las principales motivaciones para viajar este año incluyen recargarse, dejar atrás el estrés diario, desconectarse de la responsabilidad cotidiana y aumentar el bienestar emocional.

La línea de cruceros lanzó ofertas, destacando que los encuestados clasificaron a los barcos como el mejor escape al estilo JOMO, con el Caribe liderando como destino. Ofrecen 50% de descuento en viajes por el Caribe, el “Free at Sea”, (paquete de bebidas, restaurantes de especialidad, internet y crédito para excursiones, además de niños viajando gratis en muchas de sus salidas). Las condiciones y fechas de vigencia pueden variar dependiendo del itinerario y viaje; consulte.

Además de cruceros, hay muchos más lugares y experiencias donde dar rienda suelta a su deseo de relajarse, y a veces, no hacer más que mirar el horizonte. Claro, pueden venir acompañadas de un buen masaje, una experiencia espiritual o programas para darse cariño todo el año. Entre las siguientes, aunque algunas lejanas, podría encontrar su opción perfecta:

Greater Palm Springs, en California

Greater Palm Springs (Suministrada)

Con abundancia de aguas minerales, tradición de spa, tratamientos de sanación ancestrales y paisajes desérticos, Greater Palm Springs, que cuenta con nueve ciudades, se ha posicionado en Estados Unidos como un lugar ideal para desconectarse y renovarse. Sus resorts tienen programas de fin de semana, como el Miracle Hill Spa Tour and Wellness Weekend, en una de las fuentes naturales más conocidas de la región, las aguas minerales de Miracle Hill. Otra experiencia la ofrece The Spa at Séc-he, inspirada en terapias indígenas, en el Spa que ha sido nombrado número uno en Estados Unidos por Spas of America.

En Vietnam

Four Seasons en Vietnam (Elliott Chau)

El Namia River Retreat, en la isleta de Cồn Ba Xã en Hoi An Hoi An, Vietnam, está inspirado en la herbología y la sustentabilidad. Desde recorridos mañaneros en bicicleta, hasta encuentro con artesanos locales, sanadores, o cruceros por el río, el lugar, de 60 villas privadas con piscina individual, conecta a los visitantes con los locales y la naturaleza de la región.

También el Four Seasons Resort The Nam Hai, a 15 minutos en bote del pueblo de Hoi An, tiene un programa de bienestar holístico, todo el año con sus “Practicantes Visitantes”, expertos en disciplinas para dejar renovada su cuerpo y su alma. Se enfocan en enseñarle a manejar el estrés de la vida diaria

y reforzar su resiliencia, con acupunturistas, hipnoterapistas, masajitas y otros expertos en técnicas asiáticas milenarias.

Las luces boreales nunca fallan

Aunque la predicción de verlas sí puede fallar, ya que son un fenómeno natural, lo que no falla es la indescriptible sensación de ver estas luces danzantes sobre el cielo. En Suecia, país europeo enfocado en esta onda del bienestar y la desconexión, dice que esta es una “terapia ártica”, e incluso la incluyeron en su ya célebre “receta de viajes”. Ellos fueron el primer país del mundo recomendado por sus beneficios para la salud, por sus diversas opciones para entrar en contacto con la naturaleza. Los viajes para ver las boreales están considerados en el tope de la lista de viajeros que quieren ver fenómenos naturales. Abisko, en la Laponia Sueca está considerado de los mejores lugares del mundo para verlas.

Otras opciones

