Miami vive su propia Copa del Mundo: así se disfruta la fiebre del fútbol

Si hay una ciudad vibrante en la Florida, donde se canta y se baila cualquier género musical, se come sabroso y además es bien “fashion”, esa es Miami. Anfitriona de grandes eventos anualmente, hogar de muchos ricos y famosos, incluyendo figuras del entretenimiento, y por unas semanas, sede de un tremendo rumbón para recibir a los fanáticos del fútbol.

Con la celebración de siete partidos de la Copa Mundial de la FIFA en el Miami Stadium, parece como si toda la ciudad se hubiese convertido durante este período en fanática de este deporte. Una escapadita de fin de semana, no nos dejó dudas: toda la ciudad estaba celebrando, algo que había adelantado el Greater Miami Convention and Visitor Bureau y en nuestra visita se notaba: todo el mundo estaba en el “mood” del Mundial.

La ciudad está recibiendo miles de turistas que verán los juegos, y todos los visitantes (con boletos o no), también disfrutan de su experiencia “FIFA”, con el FIFA Fan Festival Miami. Sorprende la dimensión de este festival, en el Bayfront Park, donde van miles de personas de todas las edades a retratarse con las grandes bolas de fútbol, a comprar memorabilia en la tienda, a ver espectáculos artísticos, a comer y a disfrutar de los momentos culminantes viendo los juegos en el estadio o las grandes pantallas, disponibles en todo el parque. El festival, que se extiende por 23 días, hasta el 5 de julio, es gratis. Hay boletos VIP (para la venta), que incluyen carpa con acondicionador de aire, comida ligera y bebida ilimitada.

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También pueden verse los partidos en pantallas gigantes en numerosas zonas de Miami-Dade, entre otras oportunidades de unirse a la fiebre futbolera.

Lo vimos en una escapadita de weekend desde Orlando, y nos hospedamos en el área de Brickell, en el hotel Brickell Arch, un hotel al que nos habían invitado para conocer su evolución como un Ultra Luxury Collection, un paso que se hizo en abril de este año. Con 201 habitaciones con baños enormes (la nuestra con un ventanal con preciosas vistas a la bahía de Biscayne, la evolución del hotel incluye, espacios públicos con arte curado, decoración contemporánea y sofisticada, para apelar tanto al viajero de negocios como a turistas, que buscan el lujo urbano (cuentan con espacio para reuniones).

A esto se suma la excelente atención de su personal, y la buena propuesta gastronómica que ofrecen en DRIFT Mare by David Myers, un chef con Estrellas Michelin. El menú del restaurante, que también tiene algunas mesas en la terraza con vistas a la bahía de Biscayne, inspirado en las islas griegas y las Baleares, incluye patatas bravas, pulpo, y pargo. Una terraza y piscina en el roof top, gimnasio y el Leaf Spa by K’ALMA son parte de lo que ofrecen al visitante.

En esta nueva era, en que se unió al portfolio de Marriott Bonvoy’s, el hotel, definido por su icónico arco arquitectónico, quiere reflejar el ritmo internacional de Miami, fusionando elementos como la influencia latinoamericana, con la calidez caribeña y el carácter metropolitano de la ciudad. Una vitrola, con fotos de discos de Marc Anthony y Celia Cruz, entre otros, son de esos detalles que lo demuestran.

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Con una localización perfecta, tenía en la esquina la estación del Metromover, el sistema de transporte gratuito, ideal para moverse entre Downtown y Brickell, que nos dejó frente a la entrada del festival. Lo usamos también al regreso (en esta temporada con horario extendido). Definitivamente es la mejor opción para evitar el tráfico y el gasto de un taxi o de UBER.

El Brickell Arch está a minutos de las principales tiendas y restaurantes de Brickell, y de una gran variedad de restaurantes. Caminamos hasta Hutong, con menú de la cocina del norte de China. Reconocidos por su plato “signature”, el pato pekinés flameado, tienen bien ganada su fama: si quiere una experiencia memorable, este es un imperdible. Flameado frente al comensal, el exquisito plato es cocinado a la perfección, y cortado en lascas servido con pancakes. También tienen mariscos como un crujiente y bien fresco sea bass chileno, y postres, hechos frente al comensal, como un tiramisú que nos preparó Andrés Takusi, nuestro amable y conocedor mesero.

Aunque la estadía fue corta, aprovechamos el tiempo al máximo, ya que viajamos desde Orlando en el tren de Brightline, como ya es usual para nosotros; sin duda una buena opción para evitarnos el stress de conducir, y aprovechando que estábamos céntricamente hospedados. ¡Un tip! Si se registra en su página, recibirá las ofertas disponibles.