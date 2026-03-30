Bautizan al Norwegian Luna en Miami

En una ceremonia donde se destacó la importancia de la luna como guía milenaria de los viajeros marítimos, fue bautizado ayer en el terminal de cruceros de la naviera, en PortMiami, el Norwegian Luna, el nuevo barco de Norwegian Cruise Line (NCL).

“Oficialmente bautizo este barco, Norwegian Luna. Que Dios bendiga este barco y a todos los que viajarán en el. Que los vientos y los mares sean calmados durante su viaje”, dijo Elle, la madrina del barco, antes de empezar el conteo regresivo que culminó con el tradicional rompimiento de la botella de champán sobre el casco. Elle, una artista de reconocimiento internacional, encargada de diseñar el casco del barco, destacó que pasó meses estudiando cada ángulo del barco e imaginando las aventuras que tendrán las personas a bordo.

“La luna siempre ha simbolizado conexión, ritmo y transformación. Junto a la luna, verán elementos relacionados con el aire y el agua, y los 12 signos del zodiaco. La luna, junto a las estrellas, han guiado siempre a los viajeros”, dijo la madrina, quien destacó en su obra de arte, la conexión de la humanidad con el cosmos.

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Ante más de 2,000 invitados, se presentaron los principales ejecutivos de NCL, incluyendo a John Chidsey, presidente y CEO de Norwegian Cruise Holdings Ltd, Marc Kazlauskas, presidente de Norwegian Cruise Line y el Capitán de la nave, Robert Lundberg, quienes estuvieron acompañados por personalidades religiosas que bendijeron al barco.

Robert Lundberg, capitán de Norwegian Luna; John Chidsey, presidente y CEO de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd; ELLE, Madrina del Norwegian Luna y Marc Kazlauskas, presidente de Norwegian Cruise Line en el terminal de cruceros de Norwegian Cruise Line en Port Miami. (Suministrada)

“El nombre de Luna tiene un gran significado, porque a través de los siglos, ha guiado a los marineros por los mares e inspirado exploraciones”, dijo Lundberg al destacar que ahora el Luna empieza su propio viaje.

“El Norwegian Luna representa la evolución de NCL, presentando experiencias para cada tipo de viajero, incluyendo atracciones para toda la familia, como la exclusiva Aqua Slidecoaster, (un híbrido entre montaña rusa y chorrera acuática) y el nuevo Moon Climber, pero también actividades solo para adultos como el también nuevo, “LunaTique”, una producción nocturna, dijo Kazlauskas, destacando la experiencia multigeneracional que ofrecerá el crucero.

Luego del bautismo, la cena de gala y dos presentaciones de un impresionante musical que dará mucho de qué hablar en la industria de cruceros, Elton: A Celebration of Elton John, el barco zarpó en una travesía especial inaugural donde visitará Great Stirrup Cay, la isla privada de la empresa en las Bahamas. En ella serán presentadas las novedades que ya están listas, luego de una extensa renovación que incluye la construcción de un muelle que evita el tener que usar tenders o barcos más pequeños para transportar a los visitantes; The Great Life Lagoon, una enorme área de piscina y el Vibe Shore Club, un espacio solo para adultos. En la isla estrenarán este verano su parque acuático Great Tides, del que pronto esperan informar el precio de entrada.

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En una conferencia de prensa realizada mientras el barco se dirigía a la isla privada, Mark Kansley, Chief Experience Officer de la empresa, confirmó que aunque el muelle no está completamente listo, el que ya instalaron de manera temporera, ha cambiado la experiencia del pasajero. “Ahora la mayoría de los visitantes no se tienen que perder la isla por el tiempo imperante en invierno. En verano estrenaremos un muelle doble permanente”, dijo.

El Norwegian Luna, que refuerza la apuesta de Norwegian Cruise Line a sus barcos Premium y multigeneracionales, tiene capacidad para 3,565 pasajeros y 17 opciones de comida. Es el segundo barco de la Clase Prima Plus, y gemelo del Norwegian Aqua, con algunas variaciones.

Interior del camarote de Norwegian Luna. (Suministrada)

Desde abril de este año hasta abril de 2027, estará haciendo viajes ida y vuelta desde Miami hacia el Caribe, incluyendo Harvest Caye, un destino privado en Bélice y las Bahamas, donde visitará Great Strirrup Cay.