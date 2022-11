Mi primera visita a Mumbai, en el estado de Maharashtra, al sudoeste de India, fue hace más de una década, cuando volé a Ia ciudad para unirme a un crucero. Llegué a las 3:00 a.m. y era obvio que esta ciudad nunca duerme: el tráfico era increíble, con congestión por doquier, y parecía que no había carriles marcados. Le pregunté al chofer de mi taxi si tenían muchos accidentes automovilísticos y me contestó, sorprendido: “¡No, nunca!”

Mumbai, conocida como Bombay durante el período colonial británico (el nombre se cambió oficialmente a Mumbai en el 1995), es la ciudad más poblada de India (y la novena área urbana más poblada del mundo) con más de 20 millones de habitantes. Es el centro financiero y de entretenimientos del país y su puerto más importante en el Mar Arábigo. Un popular puerto de cruceros –con frecuencia los barcos pasan la noche en la ciudad para ofrecer giras al legendario Taj Mahal, el espectacular mausoleo en Agra, construido en el Siglo XVII por el Shah Jahan para su querida esposa Mumtaz Mahal. Y Mumbai en sí tiene mucho que ofrecer a viajeros que llegan por avión o por barco.

Aquí ocho imperdibles que yo he disfrutado en media docena de visitas a Mumbai:

La Puerta de India

Este arco monumental de 85 pies de altura en estilo renacentista indo-sarraceno es impresionante e histórico ya que fue por aquí que las últimas tropas británicas se fueron de India: el Primer Batallón del Somerset Light Infantería, quienes pasaron por el arco, terminando el período colonial británico de 282 años en Bombay el 28 de febrero de 1948. El monumento en Apollo Bandar, Colaba, en el corazón de Mumbai, está construido de basalto, y fue erigido para conmemorar la primera visita a India del Rey Jorge V y la Reina María en el 1911. No hay que obtener boleto para visitar el monumento. Al cruzar la calle del monumento está el Taj Mahal Palace Hotel, en estilo indo-sarraceno que data del 1903 –es un buen lugar para disfrutar de un té vespertino en el salón Sea Lounge del hotel, con especialidades clásicas británicas y de India y excelentes tés. Y los escalones detrás del monumento ofrecen vistas del panorama del puerto, lleno de trasbordadores, barcos de pesca y botes turísticos que llevan a las Cuevas de Elephanta.

Las Cuevas de Elephanta son cavernas talladas en roca del Siglo VII y tienen templos y esculturas de dioses y diosas hindúes. (Suministrada)

Cuevas de Elephanta

Una de las más antiguas atracciones de Mumbai, las Cuevas de Elephanta son cavernas talladas en roca del Siglo VII y tienen templos y esculturas de dioses y diosas hindúes. Están ubicadas en la Isla Gharapuri, a nueve millas náuticas de la Puerta de India. Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, los portugueses las nombraron así después que vieron una estatua de un elefante en la isla. Una de las estatuas más famosas de las cuevas es una de Señor Shiva que muestra sus tres atributos como creador, destructor y conservador.

Marine Drive

Un bello paseo de dos millas adornado con palmeras y bordeando el Mar Arábigo, se le llama “el collar de la reina” porque sus luces cada noche le dan la apariencia de una cadena de perlas. Para disfrutar lo más posible es ideal pasar una noche en uno de los hoteles del área como el Mumbai InterContinental Marine Drive, estilo boutique en 135 Marine Drive, con un restaurante y piscina en el último piso para vistas de la puesta de sol, la ciudad y “el collar de la reina” al igual que un bello amanecer. Marine Drive, por cierto, con frecuencia aparece en películas de Bollywood, la versión India de Hollywood.

Vista del hotel Taj Mahal Palace, en estilo indo-sarraceno que data del 1903, un buen lugar para disfrutar de un té vespertino en el salón Sea Lounge. (Suministrada)

Bollywood

Tomar una gira en Mumbai por Bollywood, es divertido, y ofrece oportunidades de visitar locales donde se han filmado y están filmando películas, viendo la filmación en vivo y visitando estudios de cine en la ciudad. Una compañía que ofrece estas excursiones en Mumbai es Bollywood Tours, https://bollywoodtours.in.

Mercado Crawford Market

Desde los días de la era colonial británica, Crawford Market (ahora llamado Mahatma Jyotiba Phule Market, en honor a un reformador social del Siglo XIX) ha servido como el centro de la vida de mercado de la ciudad. Ubicado en el sur de Mumbai, cerca de la estación de trenes Chhatrapati Shivaji Terminus, está repleto de colorido local y mercancía incluyendo frutas y vegetales, chocolates y golosinas, productos envasados, artículos para el hogar, ropa y hasta mascotas incluyendo perritos, gatitos, peces y aves.

El Crawford Market (ahora llamado Mahatma Jyotiba Phule Market) está repleto de colorido local y mercancía incluyendo frutas y vegetales, chocolates y golosinas, productos envasados, artículos para el hogar, ropa y hasta mascotas incluyendo perritos, gatitos, peces y aves. (Suministrada)

Estación de trenes Chhatrapati Shivaji Terminus

Con anterioridad llamada Victoria Terminus, esta estación de trenes es icónica, data del Siglo XIX y es patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Es uno de los mejores ejemplos restantes del estilo renacimiento gótico victoriano. construida para conmemorar el Jubileo de Oro de la Reina Victoria, es una de las estaciones de tren más concurridas de la India con trenes de corta y larga distancia.

Dhobi Ghat

Una lavandería al aire libre cerca de la estación de tren Mahalaxmi en el oeste de Mumbai, se estableció en el 1890, y es donde se lavan las sábanas y otros artículos de los hoteles y hospitales de Mumbai. Más de 5,000 trabajadores, conocidos como dhobis, lavan más de 100,000 artículos por día, cada día.

El barrio bajo Dharavi Slum

“¿Yo no voy a barrios bajos en mi país, por qué lo haría en Mumbai?” una pasajera de cruceros dijo en una ocasión. Dharavi, el tercer mayor barrio bajo del mundo, detrás de Neza-Chalco-Itzá en México y Orangi en Karachi, es inspirador, mostrando lo que la gente puede lograr a pesar de la adversidad. Dharavi cuenta con un millón de habitantes en un área de 535 acres y es un barrio diverso y multiétnico. Cuenta con 5,000 negocios y 15,000 fábricas de una sola habitación que producen textiles, productos de piel, cerámica y mucho más. En total, el volumen de negocios se ha estimado en más de $1 billón anual. Varias compañías ofrecen excursiones por Dharavi –tu hotel o crucero te puede hacer recomendaciones.

Para informes sobre Mumbai, visite https://www.india.com/travel/mumbai/.