¿Qué hacer en Ocho Ríos, Jamaica?

Entre ríos, montañas y playas hermosas, transcurre una visita a Ocho Ríos, uno de los puertos más populares de cruceros por el Caribe. La ciudad ubicada en el norte de Jamaica, en la Parroquia de Santa Ana, fue de las primeras áreas en estar en operaciones luego del azote del huracán Melissa, el 28 de octubre de 2025. En una visita que hicimos en diciembre, ya la mayor parte tenía electricidad, y muchas de sus atracciones turísticas funcionando.

Una representante de turismo en el quiosco que tienen en el mismo puerto contestaba preguntas de los pasajeros del Norwegian Prima, barco en que llegamos hasta allí. “Todos saben del huracán y me preguntan si vale la pena o no hacer excursiones desde aquí, y la verdad es que la llegada de los barcos nos ayuda, y acelera la recuperación”, dijo convencida, reiterando que el mayor daño sufrido fue en el área sur, donde todavía tenían muchas áreas sin electricidad.

“Las cataratas se acaban de abrir, después de limpiar toda el área, porque había muchos árboles tirados”, dijo refiriéndose a las Cataratas del Río Dunn, una de las principales atracciones turísticas, que está a menos de 20 minutos en auto, desde el puerto.

En esta visita quisimos caminar por los alrededores, pero al salir del puerto, los policías de la ciudad, nos dijeron que era mejor tomar un taxi, o quedarnos cerca, visitando el Island Village. Nos decidimos por esto último, que es un lugar a pasos del puerto, y con acceso controlado. Está lleno de tiendas, restaurantes locales y pequeñas áreas de playas, que pueden usarse si se consume en los bares o restaurantes.

Island Village, en Ocho Ríos, Jamaica. (Suministrada)

Usamos el de Margaritaville, donde no exigen consumo mínimo y al estar allí puedes usar la playa, con sillas y sombrillas, sin pago extra. La playa es pequeña, pero cumple muy bien su cometido de darse un buen chapuzón en aguas cristalinas, con vistas al puerto, mientras come y toma su coctel favorito.

Al terminar, visitamos algunas tiendas donde venden desde joyería hasta artesanías típicas, en un ambiente más relajado que en las tienditas del mismo puerto.

Actividades que puede hacer en su visita

Las Cataratas del Río Dunn son la atracción número. Estas fluyen desde el río desembocando en el mar, pero si ha ido antes o no está en condiciones de escalar las retantes cataratas, (son como unas inmensas escaleras de roca, resbalosas e intensas, y no recomendadas para personas con alguna limitación para caminar, aunque sea ligera o para escalar las rocas. Aunque en el camino encontrará algunos lugares para salir sin llegar a la cima (se sube desde la playa), esta actividad, que es tan hermosa y uno de los lugares más fotografiados de Jamaica, no es para todos. Allí también hay una serie de ziplines, si quiere más aventura.

Entre las excursiones del barco se ofrecía el tour “Best of Ocho Ríos”, que incluía, además de esta cascada, las Cataratas Konoko y Parque, con abundante flora y fauna local. Además, opciones como “Ocho Rios Highlights”, que incluía, entre otros, las Cataratas Konoko, la Bahía de Santa Ana, la Casa de la Corte, estrenada en 1866, y la estatua de Colón, conmemorando su llegada.

Las opciones de tour y lugares a visitar son variadas. Puede pasarse un día de playa, en alguna como Bamboo Beach, cerca del puerto, o ir a las cuevas Green Grotto, muy cerca del lugar donde se dice que llegó Cristóbal Colón y donde se asentaron los primeros indios Arawak.

Playa cercana al puerto de Ocho Ríos. (Suministrada)

Ocho Ríos, al igual que toda Jamaica, ofrece mayormente un turismo de aventura salpicado con cultura. Puede subir a la montaña Mystic, en el teleférico tipo sillas abiertas del “Sky Explorer” y disfrutar del “Bobsled”, una especie de montaña rusa entre árboles, ir a una de las fincas productoras del famoso café Blue Mountain o conocer el lugar de nacimiento y donde está enterrado Bob Marley, el ídolo del reggae, en Nine Mile, donde su pequeña casa de dos habitaciones fue transformada en un museo. Otras opciones son lanzarse por una de las pozas naturales del Hoyo Azul (“Blue Hole”, donde se filmó parte de la película La Laguna Azul), hacer “tubing” o “rafting” en ríos, nadar con delfines, o conocer la región en vehículos 4 x 4. Igualmente, en el puerto encontrará embarcaciones para alquilar, privadas o en grupo, que le llevan a playas cercanas.

Si va a conducir algún vehículo, tome en cuenta las carreteras estrechas y las curvas (se conduce por la izquierda y el conductor va a la derecha).