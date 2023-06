La industria del turismo se mantiene en constante evolución, cada vez con mejores experiencias que celebren la vida, el ahora y las bellezas naturales de los destinos. Sin embargo, a causa de la emergencia sanitaria del COVID-19, la apreciación de las personas sobre los viajes de lujo, cambió, y con ello, nació un nuevo tipo de viajero.

Recientemente, De Viaje fue invitado -en exclusiva- a vivir toda la emoción del Caribe y el poder transformador de viajar a República Dominicana a través del lente de Marriott International y su programa de fidelización, Marriott Bonvoy. Durante la estancia, este medio experimentó el país como un socio élite de la cadena de hospederías, a través de experiencias y beneficios como cambio de habitación de categoría superior, “check out” extendido y desayuno gratuito.

Según coincidieron Yudit García, gerente general de JW Marriott Santo Domingo, y Cristina Monción, vicepresidenta de Ventas y Mercadeo de The Ocean Club, a Luxury Collection, Costa Norte, el perfil del nuevo viajero se aleja cada vez más de la tradicional opulencia y glamur, y se acerca más al trato personalizado, a las experiencias únicas, a los altos estándares de higiene y sobre todo, a realizar viajes con conciencia.

La estancia comenzó en el JW Marriott Santo Domingo, considerado una apuesta segura para el viajero moderno de negocio y el entusiasta de la comida. (Suministrada)

Con esta información en mente, la estancia comenzó en el JW Marriott Santo Domingo, considerado una apuesta segura para el viajero moderno de negocio y el entusiasta de la comida. Estratégicamente ubicado, cerca de la zona de Piantini, en el corazón del distrito comercial de la ciudad y a pocos minutos del aeropuerto, la hospedería ofrece fácil acceso a populares atracciones en la capital.

El hotel, cuya apertura tuvo lugar en agosto del 2014, conecta con la marca internacional Blue Mall. De esta manera, sus huéspedes encuentran un balance perfecto entre un ambiente de lujo, instalaciones de negocios y espacios sociales de primera.

Antes de la cena, fuimos guiados para conocer la estructura diseñada por el arquitecto Carlos Aguilar, de JVA Dominicana y Asociados. El recorrido sirvió para apreciar los distintos modelos de habitaciones, incluida una exclusiva “suite” presidencial -de 649 mil pies cuadrados-, con la alternativa de unir cinco habitaciones en un ala privada con acceso exclusivo al salón ejecutivo.

Otro de los atractivos del JW Marriott Santo Domingo es que todas sus habitaciones tienen vistas panorámicas de la ciudad. Entre las comodidades de cada unidad se destacan el sistema de purificación de agua, televisor de pantalla plana de 46′ LCD con Apple TV, silla ergonómica y televisor integrado en el espejo del baño.

Al caer la tarde, desde el salón Vertygo 101, se puede observar uno de los atardeceres más espectaculares del Caribe. Bajo el lema “el cielo es el límite”, los comensales vivirán una aventura extrema en la terraza con piso de vidrio que se eleva 101 pies sobre la bulliciosa ciudad capital.

Los cócteles son toda una obra maestra. Según los mixólogos, los más solicitados por los visitantes son el “Negroni 101″ hecho con Bombay Sapphire, campari, Martini Rossi, naranja y parcha. También mencionaron el “Espresso Martini” con Absolut, Kahlúa, expreso, miel de maple, nitrógeno líquido y café.

Los “Mini Cheeseburgers”, los “Shrimp Brochettes” y los “Traditional Cheese Tequeños” son los reyes del extenso menú de tapas que ofrece el establecimiento. A través de la degustación exclusiva que se celebró, y de la que este medio participó, pudimos comprobar por qué estos platillos superan al resto. La mezcla de sabores, complementada con la frescura de los productos, es la fusión perfecta para dejar a los visitantes con ganas de más.

La agenda acabó a minutos de la medianoche. Mientras tanto, al igual que la mayoría de las ciudades a través del mundo, afuera nada se detuvo.

The Ocean Club a Luxury Collection, Costa Norte es un paraíso escondido, alejado del bullicio de la ciudad. (Maria Cristal)

A tres horas del paraíso

República Dominicana abarca aproximadamente el 70% de La Española, la segunda isla más grande del Caribe. La principal puerta de entrada al país es, sin duda, el aeropuerto internacional de Punta Cana. Por años, sus playas cristalinas y de blanca arena han convertido la costa oriental en el mayor atractivo para los turistas.

Sin embargo, quienes buscan alejarse del turismo masivo tienen una excelente opción a 15 minutos del aeropuerto de Puerto Plata. The Ocean Club, a Luxury Collection Resort, Costa Norte está inspirado en la belleza y el encanto del océano.

Ubicado junto a una amplia playa íntima en la Costa Norte, este resort celebra su entorno en todo momento. Sus elegantes y espaciosas “suites” con terrazas privadas, lo hacen el destino ideal para familias pequeñas, numerosas o parejas que desean salir de lo cotidiano.

The Ocean Club, a Luxury Collection Resort, Costa Norte posee tres piscinas. Una de ellas, de borde infinito de agua salada frente a la playa. Aquellos que su lista de exigencias incluya espacios que luzcan a la perfección en redes sociales como Instagram, esta hospedería es ideal.

Después de las 5:00 p. m., no importa el lugar donde te ubiques, la puesta del sol servirá de luz natural, que, combinada con una enorme sonrisa, dará como resultado las fotografías más espectaculares que jamás hayas visto.

Las “suites” de uno, dos y tres dormitorios tienen una superficie de 2,695 a 3,000 pies cuadrados. Estas cuentan con fácil acceso a las instalaciones del hotel y ofrecen una cama “king size”, cinco baños completos, cocina y área de descanso. Aquí, las horas de descanso cobran protagonismo gracias a las sábanas de algodón egipcio.

Por otra parte, las “suites” de cuatro dormitorios son de tres niveles con terraza en la azotea, jacuzzi y sala de estar. Cuentan con hermosas vistas tanto de la costa como del monte Isabel de Torres. Estas unidades, además, tienen techos de 10 pies de altura, cocina al aire libre y jacuzzi privado.

La estancia no estará completa si no vives la experiencia del Ocean Club Spa by L’Occitane. Este es un verdadero oasis de relajación para el bienestar, infundido por el poder curativo de la naturaleza y la tradición. Lo cierto es que esta descripción no le hace justicia. Hay que vivirlo.

Aguají

Entre los restaurantes que acoge la hospedería se destaca Aguají by chef Tita. En este, la experta en gastronomía dominicana invita al comensal a un recorrido por los lugares más emblemáticos de la zona costera de República Dominicana.

La inspiración, según establece la galardonada cocinera, está en los sitios que la vieron crecer y en aquellos que le generan un bello recuerdo. A través de sus platillos, también, la chef Tita pretende dar a conocer sus orígenes y profundizar en sus ancestros.

Elegir un solo plato sería imposible. Por eso, el menú está diseñado para una experiencia basada en tiempos. Durante nuestra estadía degustamos el famoso “tuna tartare”, chicharrón de cerdo en una cama de cacao 72% puro, un delicioso “risotto” de gandules y para cerrar con broche de oro, pudín de pan.

Para los amantes de la variedad, otro restaurante con vista a la playa sirve platos de alta cocina con una fusión europea, moderna y asiática. En fin, la hospedería de lujo es un verdadero destino de ocio que también incluye playa semiprivada, un puerto deportivo privado y un helipuerto.

A lo largo de un divertido paseo en tren se pueden contemplar más de 25 monumentos de interés histórico, y descubrir los secretos y anécdotas que encierra el corazón de Santo Domingo. (Jomar José Rivera Cedeño)

Otras actividades

Para los aventureros, quienes disfrutan salir de las hospederías y dar paseos por su propia cuenta, esta región del país tiene varias alternativas.