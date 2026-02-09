Los viajeros de crucero saben que deben viajar con anticipación a su puerto de embarque. Retrasos aéreos, eventos en esos destinos que causan demoras extensas en tránsito y el que los cruceros comúnmente no esperan por nadie han sido elementos convincentes. Desde aquí, quienes embarcan en Florida, tienden a llegar un día antes y, si es a Europa, con al menos dos días de anticipación. Aunque técnicamente eso es un “precrucero”, si no se planifica bien, solo hará un gasto adicional de una noche de hotel y quizás pueda ver uno que otro lugar interesante, aunque no saque provecho máximo a ese destino.