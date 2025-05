Con el “Grand Opening” están abiertos los cincos mundos temáticos del parque: Celestial Park, The Wizarding World of Harry Potter -Ministry of Magic, Super Nintendo World, How to Train Your Dragon – Isle of Berk y Dark Universe. Todas las atracciones, tiendas, experiencias y todas sus opciones gastronómicas, que también serán un punto de conversación durante cada visita, están operando completamente luego de un extenso período de prueba, que con público limitado o por invitación, se extendió por más de un mes.