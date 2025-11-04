Opinión
4 de noviembre de 2025
De ViajeParques Temáticos
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Adiós a un ícono: Six Flags America cierra sus puertas en Maryland tras 50 años de historia

“¡Gracias por más de 50 años de diversión familiar! Este lugar ya está cerrado", compartió el parque en sus redes sociales

4 de noviembre de 2025 - 10:01 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El parque Six Flags America en Bowie, MD., que abrió sus puertas hace medio siglo, confirmó su cierre definitivo. (Agencia EFE)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Después de más de medio siglo de operaciones, uno de los parques Six Flags más emblemáticos de la costa este de Estados Unidos cerró oficialmente sus puertas.

RELACIONADAS

El domingo 2 de noviembre, Six Flags America, en Bowie, Maryland, recibió a sus visitantes por última vez.

“Gracias, fans de Six Flags America, por 50 años de diversión familiar. Siempre atesoraremos los recuerdos creados juntos”, escribió el parque en las redes sociales, seguido de un emoji de corazón azul.

“¡Gracias por más de 50 años de diversión familiar! Este lugar ya está cerrado", agregaron.

De acuerdo a la revista People en Español, Six Flags America, junto con el parque acuático Hurricane Harbor, operaba más de 100 atracciones, espectáculos, toboganes y montañas rusas. Sin embargo, la compañía se encuentra en reestructuración.


El domingo 2 de noviembre, Six Flags America, en Bowie, Maryland, recibió a sus visitantes por última vez. (Six Flags America)

“Como parte de una revisión integral de nuestro portafolio de parques, hemos determinado que Six Flags America y Hurricane Harbor no son una combinación estratégica con los planes de crecimiento a largo plazo de la compañía”, dijo el residente y CEO, Richard A. Zimmerman, en un comunicado de prensa el 1 de mayo.

“Después de revisar varias opciones, creemos que comercializar la propiedad para un nuevo uso urbano generará el mayor valor y retorno de inversión”, afirmó.

El parque empleaba a unos 70 asociados a tiempo completo, según la empresa. En ese momento, la compañía dijo que se proporcionarían indemnizaciones y otros beneficios a los empleados que cualificaran.

Cuando meses atrás se anunció del cierre, Six Flags Entertainment Corporation dijo a People en Español: “Aún no hemos determinado qué sucederá con cada atracción después del cierre del parque, pero la reubicación a otros parques de Six Flags o la venta a otros operadores de parques de atracciones son opciones que pueden considerarse”.

ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
De Viaje
Ver más ->
