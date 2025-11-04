Adiós a un ícono: Six Flags America cierra sus puertas en Maryland tras 50 años de historia

Después de más de medio siglo de operaciones, uno de los parques Six Flags más emblemáticos de la costa este de Estados Unidos cerró oficialmente sus puertas.

El domingo 2 de noviembre, Six Flags America, en Bowie, Maryland, recibió a sus visitantes por última vez.

“Gracias, fans de Six Flags America, por 50 años de diversión familiar. Siempre atesoraremos los recuerdos creados juntos”, escribió el parque en las redes sociales, seguido de un emoji de corazón azul.

“¡Gracias por más de 50 años de diversión familiar! Este lugar ya está cerrado", agregaron.

De acuerdo a la revista People en Español, Six Flags America, junto con el parque acuático Hurricane Harbor, operaba más de 100 atracciones, espectáculos, toboganes y montañas rusas. Sin embargo, la compañía se encuentra en reestructuración.

“Como parte de una revisión integral de nuestro portafolio de parques, hemos determinado que Six Flags America y Hurricane Harbor no son una combinación estratégica con los planes de crecimiento a largo plazo de la compañía”, dijo el residente y CEO, Richard A. Zimmerman, en un comunicado de prensa el 1 de mayo.

“Después de revisar varias opciones, creemos que comercializar la propiedad para un nuevo uso urbano generará el mayor valor y retorno de inversión”, afirmó.

El parque empleaba a unos 70 asociados a tiempo completo, según la empresa. En ese momento, la compañía dijo que se proporcionarían indemnizaciones y otros beneficios a los empleados que cualificaran.