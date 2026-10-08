Si se da una vuelta en estos días por Orlando, Florida, encontrará que la ciudad está “más mágica” que nunca, con la proximidad de la celebración del Día de Halloween. Pero como es costumbre, no tiene que esperar el 31 de octubre para celebrar esa festividad, porque alrededor de la ciudad hay numerosas opciones para pasarla bien. Y en estos días, si corre con suerte, puede disfrutar de un poco de fresco, con temperaturas que recuerdan que por fin llegó el esperado otoño.