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prima:Tres actividades familiares de Halloween en la Florida Central

Sea Life Orlando Aquarium, Peppa Pig Theme Park y Legoland Florida adaptan sus celebraciones

8 de octubre de 2026 - 11:10 PM

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Halloween en Legoland. (Suministrada)
Raisa Rivas Español
Por Raisa Rivas Español
Periodista Especializada en Viajes y Turismo

Si se da una vuelta en estos días por Orlando, Florida, encontrará que la ciudad está “más mágica” que nunca, con la proximidad de la celebración del Día de Halloween. Pero como es costumbre, no tiene que esperar el 31 de octubre para celebrar esa festividad, porque alrededor de la ciudad hay numerosas opciones para pasarla bien. Y en estos días, si corre con suerte, puede disfrutar de un poco de fresco, con temperaturas que recuerdan que por fin llegó el esperado otoño.

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HalloweenOrlandoLegolandEstado de Florida
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