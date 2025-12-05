Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
De ViajeParques Temáticos
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Un maratón de Disney distinto

Las familias boricuas también disfrutaron de este evento

5 de diciembre de 2025 - 10:48 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La salida del “Be Well…Cast Member, Friends & Family Holiday 5K”. (Suministrada)
Raisa Rivas Español
Por Raisa Rivas Español
Periodista Especializada en Viajes y Turismo

A través de todo el año, en Walt Disney World celebran varios maratones que reúnen a atletas de calibre mundial, a novatos, a fans de Disney y a familias multigeneracionales.

RELACIONADAS

Esas carreras son muy populares y alcanzan su capacidad máxima de corredores con mucha anticipación. Pero hay muy especial, distinta a todos los demás y es el “Be Well…Cast Member, Friends & Family Holiday 5K”, dedicado a los “cast members”, sus familiares y amigos.

Entre los participantes este año hubo varias familias boricuas, incluyendo a Mitchelle Lugo, de Mayagüez, quien participó junto a su esposo Melvyn y su hija de 17 años, todos “cast members” o empleados de Disney. Ellos corrieron juntos otros compañeros y amigos para celebrar lo que es la razón de ser de ese maratón: el estar bien, el enfocarse en el bienestar total y el compartir en familia, mientras se hacen conexiones con otros empleados.

La familia Lugo.
La familia Lugo. (Suministrada)

“Este es un buen momento para nosotros, para desconectarnos, para estar juntos y disfrutar de este evento en Animal Kingdom. Disney hace un gran trabajo para permitir que estemos juntos como familia y que nos mantengamos saludables como familia también”, dijo Mitchelle, quien trabaja en el área de mercancía y tiene 21 años laborando en la empresa, al igual que su esposo, quien se desempeña como gerente de negocios.

El “Be Well…Cast Member, Friends & Family Holiday 5K”, ya convertido en toda una tradición, se celebra desde el 2014 y este año se realizó en noviembre, en el parque de Animal Kingdom, antes del amanecer, como es acostumbrado en estos maratones.

Aunque muchos corren para alcanzar la meta, otros celebran el logro caminando o joggeando, pero la meta real de este maratón de Disney es celebrar la salud y el bienestar total de sus empleados. Estos tienen disponible la plataforma “Be Well”, un conjunto de recursos con opciones de deportes exclusivos, grupos de caminata y el “Careconnect”, un app de bienestar exclusivo para empleados.

Otros recursos de bienestar para los empleados incluyen cuidado médico en las facilidades y virtual en el “Center for Living Well” y Care.com, que ofrece servicios para la familia y apoyo en el hogar. La empresa dijo que invierte en estos ofrecimientos, que reflejan un enfoque moderno, centrado en la persona, en un lugar de trabajo que prioriza la salud mental, física y emocional, de los “cast members” multigeneracionales y sus familias. Esto apoya el alto nivel de retención de empleados de Disney que supera el 80%, y que incluye gran cantidad de puertorriqueños.

Tags
DisneyWalt Disney WorldMaratón
ACERCA DEL AUTOR
Raisa Rivas Español
Raisa Rivas EspañolArrow Icon
Periodista Especializada en Viajes y Turismo
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 5 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
De Viaje
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: