Un maratón de Disney distinto

A través de todo el año, en Walt Disney World celebran varios maratones que reúnen a atletas de calibre mundial, a novatos, a fans de Disney y a familias multigeneracionales.

Esas carreras son muy populares y alcanzan su capacidad máxima de corredores con mucha anticipación. Pero hay muy especial, distinta a todos los demás y es el “Be Well…Cast Member, Friends & Family Holiday 5K”, dedicado a los “cast members”, sus familiares y amigos.

Entre los participantes este año hubo varias familias boricuas, incluyendo a Mitchelle Lugo, de Mayagüez, quien participó junto a su esposo Melvyn y su hija de 17 años, todos “cast members” o empleados de Disney. Ellos corrieron juntos otros compañeros y amigos para celebrar lo que es la razón de ser de ese maratón: el estar bien, el enfocarse en el bienestar total y el compartir en familia, mientras se hacen conexiones con otros empleados.

La familia Lugo. (Suministrada)

“Este es un buen momento para nosotros, para desconectarnos, para estar juntos y disfrutar de este evento en Animal Kingdom. Disney hace un gran trabajo para permitir que estemos juntos como familia y que nos mantengamos saludables como familia también”, dijo Mitchelle, quien trabaja en el área de mercancía y tiene 21 años laborando en la empresa, al igual que su esposo, quien se desempeña como gerente de negocios.

El “Be Well…Cast Member, Friends & Family Holiday 5K”, ya convertido en toda una tradición, se celebra desde el 2014 y este año se realizó en noviembre, en el parque de Animal Kingdom, antes del amanecer, como es acostumbrado en estos maratones.

Aunque muchos corren para alcanzar la meta, otros celebran el logro caminando o joggeando, pero la meta real de este maratón de Disney es celebrar la salud y el bienestar total de sus empleados. Estos tienen disponible la plataforma “Be Well”, un conjunto de recursos con opciones de deportes exclusivos, grupos de caminata y el “Careconnect”, un app de bienestar exclusivo para empleados.