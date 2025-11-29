Una experiencia única: SeaWorld estrenará atracción submarina en 2026

Los planes de expansión de SeaWorld Orlando no se detienen. Y para el 2026 ya dieron un adelanto de lo que tendrán, presentando el vehículo que se usarán en la nueva atracción “SEAQuest: Legends of the Deep”.

El vehículo, amarillo brillante, fue presentado durante la exhibición anual de la Asociación Internacional de Parques y Atracciones (IAAPA, en inglés), ofrecida la semana pasada en Orlando. De acuerdo a SeaWorld, la atracción será una completamente nueva, bajo techo y oscura, aunque para toda la familia. La empresa dijo que con ella los visitantes de todas las edades, se sumergirán en los secretos del océano.

Descrita como la primera en su tipo, en la que SeaWorld Orlando mezcla una historia multisensorial con una tecnología de punta, y las experiencias de las profundidades del mar, se espera que cuando los visitantes la aborden, tengan un viaje inolvidable.

Los vehículos, tipo sumergibles, llevarán a quienes suban a ellos a sentir que van en un submarino, descubriendo mundos brillantes, explorando restos de barcos naufragados, mientras tienen encuentros con criaturas impresionantes de un mundo desconocido.

“SEAQuest: Legends of the Deep” redefine lo que es una atracción familiar” dijo Conner Carr, vice president de atracciones e ingeniería del parque. Carr añadió que esa tecnología de avanzada, unida al misterio de las profundidades del mar, permitirán crear una experiencia que promueva la curiosidad y adentre a los exploradores de todas las edades en esa aventura.

La atracción, que trae como primicia que es la primera bajo techo, tipo “dark”, y suspendida, fue trabajada en alianza con Vekoma Rides, uno de los fabricantes más grandes del mundo de montañas rusas y atracciones, quienes ya tienen oficina en Orlando. Proveerá un sistema de movimiento suave para que los vehículos se balanceen y roten a través de diferentes ambientes, creando una experiencia cinemática. Cada vehículo tendrá audio inmersivo, luces dinámicas y todo el escenario será completamente interior, permitiendo que las familias lo disfruten sin afectarse por las condiciones climáticas.

La atracción, que todavía no tiene fecha específica de estreno, estará en una nueva área de expansión del legendario parque de Orlando, que cumplió 60 años en el 2024. Entre sus atracciones estrenadas recientemente se encuentran “Penguin Trek” y “Pipeline: The Surf Coaster”, una de las más populares de toda la ciudad.