Fascinante recorrido por el “pueblo del milagro”

Hormigueros es una pequeña joya enclavada en la región oeste de Puerto Rico que invita al visitante a explorar una oferta basada en el turismo religioso, patriótico y cultural, pues posee una mística especial que atrae a cientos de personas.

Basta con llegar al casco urbano para presenciar una de las estructuras de mayor trascendencia en la zona y, que representa la consumación del milagro que dio nombre y fama a esta hermosa municipalidad.

Se trata de la Basílica Menor Nuestra Señora de la Monserrate, una ermita erigida por el hacendado Giraldo González, a finales del siglo 16, en honor a la Virgen de la Monserrate, en pago a un favor recibido en el área donde ubica la histórica obra arquitectónica.

De acuerdo con Vivian Anette Rodríguez Bobé, directora de Oficina de Arte, Cultura y Turismo, “Hormigueros es un pueblo con mucha magia y con una mística especial que nos distingue de los otros municipios. Es el único pueblo en Puerto Rico que se funda a base de un portento milagroso”.

Altar de la Basílica Menor Nuestra Señora de la Monserrate, en Hormigueros. (WANDA LIZ VEGA)

“Giraldo González, erigió en este lugar una ermita de adobe en honor a la Virgen de la Monserrate, quien, según se contaba, lo había salvado de ser atacado por un toro. Según la tradición, tiempo después, esta misma Virgen cuidó de la hija del terrateniente, que había estado perdida en el bosque por 15 días”, relató.

Según la historia, la noticia de estos milagros se propagó por toda la Isla, por lo que muchos devotos católicos comenzaron a peregrinar hasta el santuario que cuenta con 72 escalones que dan acceso a la entrada principal. Desde allí se aprecia el paisaje natural que caracteriza a la región.

“Frente al Santuario está la Casa de los Peregrinos, que data del mismo periodo que la iglesia. Es un buen ejemplo de una estructura rural del siglo 17 y era la casa era donde se pernoctaban los peregrinos devotos. Consiste en una estructura rectangular de mampostería techada a dos aguas”, describió.

“Cabe destacar que, tanto la Casa del Peregrino como el Santuario, forman parte del Registro Nacional de Lugares Históricos del Departamento de lo Interior de Estados Unidos desde 1975″, agregó.

Hormigueros también es cuna del abogado, líder abolicionista e independentista, Segundo Ruiz Belvis; uno de los arquitectos del Grito de Lares y quien abogó por la abolición de la esclavitud en Puerto Rico. Sin embargo, murió en Valparaíso, Chile, fuera de su amado terruño.

Es la razón por la que se construyó el Jardín del Desagravio, ubicado en el centro urbano hormiguereño.

“El Jardín del Desagravio se construyó en 2010, como una manera de pedir perdón, no solo a don Segundo Ruiz Belvis sino a todas las personas, patriotas, que por causa de sus ideales tuvieron que abandonar el país porque fueron perseguidos. Es un espacio de reflexión”, manifestó.

Mausoleo donde están los restos simbólicos de don Segundo Ruiz Belvis. (WANDA LIZ VEGA)

Igualmente, está el mausoleo donde están los restos simbólicos de don Segundo Ruiz Belvis, un espacio establecido en el antiguo cementerio para que las personas conozcan la historia y rindan sus respetos al prócer, además del monumento que honra su gesta y que ubica en la placita frente a la Panadería La Monserrate.

Otro espacio interesante es la plaza Ramón S. Vélez, que reconoce la figura del fundador del Desfile Puertorriqueño en Nueva York que, “también, es un hijo de Hormigueros, del barrio Guanajibo”.

“También está el Mirador Vista a la Bahía; construido en el año 2011. Desde allí podemos disfrutar de un hermoso paisaje, no solo de la bahía de Mayagüez, sino también de áreas de Cabo Rojo, San Germán y otros sectores”, explicó al mencionar que, el mirador está localizado en el sector Hoya Grande del barrio Guanajibo.

De otra parte, Hormigueros rinde tributo a otro de sus grandes hijos: el cantante, arreglista, compositor y predicador Roberto ‘Bobby’ Cruz, con un museo establecido en la antigua escuela Miguel A. Rivera a donde cursó sus primeros años académicos.

El proyecto, inaugurado en 2021, queda en su natal barrio Jagüitas y, recoge la trayectoria del fenómeno musical Richie Ray y Bobby Cruz.

De acuerdo con Ramón Santiago, encargado de la sala de exposición permanente, “aquí tenemos los libros que él ha escrito, reconocimientos, proclamas, discografía, vestuario, fotos y muchos recuerdos donados por Bobby Cruz”.

“Aquí tenemos un área que recoge el momento cuando conoce a Richie Ray, porque las madres trabajaban juntas. Bobby se va de Hormigueros para Añasco y, de ahí, a Estados Unidos. Allí la madre trabajaba en una fábrica y vieron a este niño tocando piano y a Bobby le maravilló y desde ese entonces, hicieron amistad”, relató.

PUBLICIDAD

Una de las áreas más populares, es una impresionante fotografía que recoge su legado en La Fania, considerado el grupo de salsa más exitoso de todos los tiempos y por donde pasaron otras figuras como Héctor Lavoe, Ismael Miranda, Papo Lucca, entre otras estrellas del género.