¿Las mejores piñas del mundo están en Puerto Rico? En Santa Isabel creen que sí

El calor recibe de frente a quien se adentra en este rincón del sur de Puerto Rico, donde el sol brilla sin tregua y la sombra escasea. Pero basta un sorbo de jugo de piña recién cosechada para que el sofocón se disuelva, y con él, cualquier duda sobre la calidad de la fruta. Así arranca el recorrido por la Finca Don Manuel, un proyecto que germinó hace más de una década entre tierras abandonadas y que hoy es uno de los referentes del agroturismo en la región.

“Mi piña es la mejor”, afirma con convicción Marilyn Belén, quien dirige la finca junto a su esposo, el agrónomo y abogado Fernando Machado.

“Solo diez países en el mundo tienen las mismas características de suelo que Santa Isabel, no de Juana Díaz ni de ningún otro municipio del sur. Aquí están presentes los siete nutrientes clave para un cultivo exitoso”, añadió.

La variedad que cultivan es la MD2, la más cotizada en el mercado por su dulzura y textura. Pero la finca no se limita a las piñas: en sus más de 320 cuerdas también crecen plátanos Maricongo —“los mejores para hacer mofongo”, asegura Belén— así como papayas, calabazas, melones, guayabas, guineos y hasta pana.

PUBLICIDAD

Para explicar por qué las piñas de la finca Don Manuel son tan atractivas para el consumidor, el agrónomo puertorriqueño Douglas Candelario especificó que se debe al programa de fertilización transfoliar que utilizan en los terrenos.

“Esto quiere decir que además de los nutrientes que tiene el suelo, los muchachos en la finca también abonan a través de la hoja de la piña. Y eso aporta a que esa piña se desarrolle con características de buena nutrición. Los abonos que usan son ricos en fósforo y potasio —elementos que una fruta necesita para madurar— y eso hace que, primero, la piña crezca fuerte y acelera la producción”.

La cosecha de una piña desde su siembra puede demorar entre 15 y 24 meses dependiendo la variedad y el área de cultivo. Sin embargo, los métodos utilizados en la finca Don Manuel hacen que el tiempo se reduzca a los 12 meses.

Los frutos de la finca llegan hasta los supermercados Econo y a distintos “guagueros” que compran al por mayor.

“Nosotros tenemos clientes fijos. Vendemos 50 hasta 200 cajas a diferentes “guagueros”. Si tú te vas por toda la carretera, vas a encontrar nuestra piña hasta Ponce”, aseguró la propietaria, quien reconoció la gran demanda de su producto.

16 junio 2024, Finca Don Manuel, Santa Isabel Visita a la Finca Don Manuel en Santa Isabel quien se dedica a la siembra y cosecha de piñas, platanos, panas y dan tours a turistas para conocer la finca y los molinos de vientos. En la foto: Marilyn Belen Rivera, Finca Don Manuel Xavier Garcia / Fotoperiodista (Xavier Garcia)

La historia de la finca es también una historia de reinvención. “Las primeras siembras fueron un fracaso total. No sabíamos nada de piña. Fernando viajó a Costa Rica y a Santo Domingo para aprender”, recordó. El terreno original, de 45 cuerdas, estaba en ruinas, sin infraestructura ni cultivos. Aun así, sembraron. Y cosecharon.

PUBLICIDAD

Hoy, Finca Don Manuel se ha convertido en una empresa sólida, con clientes fijos, ventas al por mayor y un creciente componente turístico que atrae a locales y visitantes por igual. La finca también apuesta por la sostenibilidad: enormes molinos de viento rodean el terreno, generando energía limpia para sus operaciones.

El futuro luce prometedor. Están en proceso de expandir la siembra de piña con nuevos terrenos en Dorado y Manatí, dedicados exclusivamente a este cultivo estrella. “Ahora mismo se está sembrando y acondicionando”, adelantó Belén.