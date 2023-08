Surcar las aguas de la costa de Carolina, acompañados por el navegante José Cruz, es adentrarse a un interesante recorrido que, no solo involucra la naturaleza, sino también que aborda la historia afrocaribeña desde una perspectiva dinámica y diferente.

Esa es la encomienda del capitán, quien en cada travesía en bote procura mostrar la belleza de Isla Verde, la Reserva Marina Arrecife de Isla Verde y la Laguna Torrecilla.

Sin embargo, Cruz agrega un elemento adicional a la experiencia: dar a conocer parte de nuestra historia al ofrecer “uno de los pocos, sino el único tour afrocaribeño en Puerto Rico”.

“Nosotros tenemos una afrodescendencia innegable, a veces a uno se le olvida entre medio del reggaetón, pero podemos volver a la bomba… En este tour tocamos la historia desde el 1492, cuando el negocio en Puerto Rico eran los esclavos y cómo esa realidad nos convierte en lo que somos hoy”, expresó el capitán y dueño de la empresa de recorridos turísticos Oceanía Water Sports.

“En vez de hacer (el recorrido) en el salón de clase o en un museo, como típicamente se hace, lo estamos haciendo con estas paredes de naturaleza y de océano, que de repente nos hacen apreciar la naturaleza y la historia, desde un punto de vista diferente”, explicó Cruz, quien desde el 2011 se dedica a esta industria del turismo y ha estado en tres municipios con este concepto, siendo Carolina el primero en donde logró involucrar la naturaleza, la diversión, la cultura y la historia.

El recorrido acuático incluye la playa de Isla Verde y la Laguna Torrecilla (en la foto). (Xavier Garcia)

El tour de Oceanía Water Sports dura una hora y media; sale de la Marina Cangrejo hacia la zona del Balneario de Carolina, recorre toda la costa hasta bordear la Reserva Marina Arrecife de Isla Verde y se adentra a la Laguna Torrecilla, que es parte de Carolina y Loíza.

“El municipio de Carolina tiene un lugar magnífico, yo diría que único. Cuando pensamos en Isla Verde, pensamos en el vacilón, pero nos olvidamos de la parte natural de Isla Verde y ese es el enfoque de este tour. El enfoque es que salgas afuera y puedas ver de otra manera todo lo que te rodea. Darle una mirada diferente. Resaltamos el ecosistema de la costa y el tour es orientado a la cultura, a la historia”, sostuvo el guía turístico.

Aunque la mayoría de sus visitantes son turistas extranjeros, Cruz afirma que son muchos los puertorriqueños que se emocionan al escuchar la parte histórica.

“Desde la pandemia recibimos muchos extranjeros que quieren conocer la historia de Puerto Rico. Vamos por todo el litoral explicando lo que es la reserva desde el lado natural hasta lo que es Carolina desde el punto de vista histórico. Pero, lo más que me encanta es ver puertorriqueños que me dicen que no sabían algún dato histórico, como por qué Carolina se convierte en lo que es Carolina hoy, o cómo todo en algún momento fue Loíza, y se fue dividiendo”, destacó el capitán.

El enfoque de cada tour depende del interés de los visitantes; por eso no hay un libreto, dijo Cruz, y la información que se brinda fluye como las olas del mar y busca complacer la curiosidad de todos.

“El tour se va a acomodar a las personas, es privado, personal. Se acopla a los intereses de los que nos visitan; si quieren saber más de historia, de cultura, de gastronomía, pues el tour se personaliza”, destacó el navegante.

Vista desde Isla Verde. (Xavier Garcia)

“Les llevamos una historia que busca mostrar que verdaderamente Carolina es tierra de negros, con mucho respeto, porque tenemos que celebrar nuestra negritud. Es que los esclavos que traían, antes de llegar a San Juan, para no pagar a Aduanas, paraban acá. Los africanos podían hacer labores más fuertes que el indio taíno, porque no estaban acostumbrados. Pero, los esclavos no siempre fueron esclavos, eran personas normales, libres. Es una parte oscura de nuestro pasado, pero no podemos negarlo”, señaló Cruz.

Además, como parte del viaje, el capitán explica por qué Isla Verde lleva ese nombre.

“Se llama Isla Verde porque los barcos de los españoles lo usaban de referencia. Ellos decían: ‘Cuando veas la isla verde, al final a la izquierda tienes El Morro’. Aunque todo era verde, esta era la única ‘isla verde’ en medio del mar. Era un punto de referencia”, dijo el guía, quien también muestra puntos estratégicos desde donde los españoles vigilaban la Ciudad Amurallada.

Además de Oceanía Water Sports, otras cuatro empresas se complementan en la región para garantizar una experiencia única.

Actividades acuáticas en la Laguna Torrecilla. (Xavier Garcia)

“Ahí estamos nosotros Oceanía Water Sports con el tour de historia afrocaribeña; además está Water Sport For You, que busca más la parte fun del área; también está Bembé que se enfoca más en naturaleza y Archie Jetski Rental: Puerto Rico, una compañía que hace un tour de naturaleza obviamente en motoras acuáticas”, dijo Cruz.

“Aquí no hay competencia; al revés, cada uno tiene lo suyo. Si eres joven y quieres ir con tu papá a 30 millas, pues hay un bote para eso; si eres mayor de 40 y quieres ir dándote un refresquito tranquilo, puedes ir aquí. Todos tenemos una línea diferente, pero con la misma cultura y mostramos la misma área de Carolina de manera diferente”, concluyó el capitán. Para detalles, pueden acceder a thingstodopr.