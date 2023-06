Además de las atracciones naturales que ofrece el Bosque Nacional de El Yunque, la Sierra de Luquillo cuenta con un parque temático dedicado al turismo de aventuras, Carabalí Rainforest Park.

Conocida previamente como Hacienda Carabalí, se trata de una finca de 600 cuerdas localizada en la carretera 992, en la falda de El Yunque, en Luquillo, inspirada por el tema de los ranchos vaqueros y en la que los turistas pueden hacer recorridos en tractor, a caballo o vehículos todo terreno por la ribera del río Mameyes y disfrutar del imponente espectáculo que ofrece el único bosque lluvioso en toda la región de los Estados Unidos.

Alejandro Díaz, director de operaciones del parque, explicó que Carabalí Rainforest Park combina las aventuras con el entorno natural, en un ambiente familiar que ofrece experiencias para todas las edades. “Nosotros ofrecemos una experiencia. La expectativa que tiene el cliente es llevarse una experiencia que dure toda la vida y que van a disfrutar con sus hijos, sus nietos, sus vecinos… Nosotros nos dedicamos a servirle al turista que busca el turismo de aventura y vendemos un concepto de naturaleza.

Esa es la oferta que tiene Carabalí y dentro de eso se ofrecen distintas experiencias, ya sea a caballo en fourtracks o un paseo en tractor hasta el río, buscando servirles a todos los sectores del mercado o a público de todas las edades. Por ejemplo, nosotros tenemos un paseo en tractor que el propósito inicial de ese tractor era ofrecerle una experiencia a personas que no pudieran participar de atracciones como los caballos o fourtracks”, dijo.

Entrada al restaurante de Carabalí Rainforest Park, en Luquillo. (Isabel Ferré Sadurní)

Por su parte, Nicolás Cicuéndez, director de Mercadeo, añadió que Carabalí Rainforest Park les ofrece una oportunidad única a los turistas, de actividades que no pueden hacer en los lugares donde residen. “Esto es un producto muy diferente a lo que el turista puede hacer en su hábitat. Ellos no pueden montar a caballo. Ellos no pueden montar en un fourtrack. Entonces, se les brinda la oportunidad de tener una experiencia única, en un entorno de naturaleza en las faldas del Bosque Nacional del Yunque. Muchas de las paradas que nosotros hacemos (durante los recorridos), y nos apoyamos mucho en El Yunque. (Los turistas) no están en El Yunque, pero están viendo El Yunque cuando van por nuestros caminos y haciendo algo que no pueden hacer en su lugar de origen”.

Una de las actividades que puede disfrutar toda la familia en Carabalí es montar caballos. (Isabel Ferré Sadurní)

Ambos ejecutivos apostaron a que las singularidades de la zona montañosa en la que se encuentra Carabalí Rainforest y los recursos naturales que encierra esa área -que convierte a El Yunque en el segundo lugar más visitado de la Isla después de El Viejo San Juan- hacen que la experiencia del visitante sea especial. “Aquí tiene la oportunidad dentro de un ambiente natural, amplio, de gozar de estas actividades y aventuras de una manera única, no tan sólo por la geografía de la finca, sino por los recursos naturales con los que cuenta la zona”, sostuvo Díaz.

Carabalí Rainforest Park cuenta además con animales de granja, pista de go-karts y un restaurante, y emplea a casi 200 personas. La historia del parque se remonta a 1977, cuando Ramón ‘Moncho’ Díaz, quien se dedicaba a la cría de caballos de paso fino y a la ganadería, compró 100 cuerdas de terreno y fundó la Hacienda Carabalí. En aquel entonces, comentó Cicuéndez, no había nada cerca y Díaz “se dio cuenta de que podía ofrecer paseos a caballo a la playa y comenzó con seis caballitos”. Posteriormente, compró una vaquería que colindaba con los terrenos de la hacienda y el lugar siguió creciendo.

“El negocio comenzó con excursiones a la playa y cuando se compraron más cuerdas, ya se podían hacer excursiones al bosque”, añadió Cicuéndez. Así, el parque, nombrado Carabalí en honor a un famoso caballo de paso fino que tuvo Díaz, continuó evolucionando hasta contar con 600 cuerdas, una cuadra de 80 caballos para alquiler y sobre 120 cuadrúpedos de cuido y una flota de vehículos todoterreno y tractores.

Para más información puede visitar la página https://carabalirainforestpark.com.