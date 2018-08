La estrella argentina del baloncesto Emanuel 'Manu' Ginóbili anunció el lunes su retiro de la NBA luego de 16 temporadas con los Spurs de San Antonio, equipo donde sumó cuatro campeonatos.

Ginóbili, de 41 años, dio la noticia a través de su cuenta de Twitter. Publicó una foto despidiéndose de los fanáticos de los Spurs, tras último juego en la pasada postemporada.

Today, with a wide range of feelings, I'm announcing my retirement from basketball. IMMENSE GRATITUDE to everyone (family, friends, teammates, coaches, staff, fans) involved in my life in the last 23 years. It's been a fabulous journey. Way beyond my wildest dreams. pic.twitter.com/3MLCUtmd6K