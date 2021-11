La Selección Nacional masculina de baloncesto abrirá una nueva etapa en su historia a partir de esta noche cuando enfrente al combinado de México en el inicio de las ventanas clasificatorias al Mundial de FIBA 2023.

Puerto Rico jugará a las 10:00 p.m. frente a los anfitriones en el gimnasio Manuel Bernardo Aguirre de Chihuahua. El juego podrá ser visto por Wapa Deportes.

A primera hora a las 6:30 p.m., Estados Unidos chocará ante Cuba como parte de la acción en el Grupo B.

Los boricuas enfrentarán mañana a los cubanos a las 6:30 p.m. para completar los dos partidos de esta ventana.

El seleccionado contará con el debut del dirigente Nelson Colón, y de sus asistentes Rafael “Pachy” Cruz y Carlos González. Los tres son mentores en el Baloncesto Superior Nacional (BSN).

El quinteto también contará con el regreso del veterano José Juan Barea, luego de perderse el Repechaje Olímpico del pasado julio, y con los estrenos del armador Jordan Howard, y de los delanteros Jordan Murphy e Ysmael Romero.

Los boricuas se verán con los aztecas por primera vez desde el pasado febrero. Jugaron dos veces en las últimas ventanas del AmeriCup 2022. En el primer juego en noviembre de 2020, México se impuso 81-56 en Indianápolis; y en el coliseo Roberto Clemente, Puerto Rico ganó 80-70. En aquel entonces, el quinteto patrio era dirigido por Eddie Casiano, quien salió del puesto en octubre.

México, por su parte, tiene al exjugador Omar Quintero como mentor en un programa que atraviesa por un cambio generacional. Gustavo Ayón, Jorge Gutiérrez y Paco Cruz no están en el grupo, pero sí figuran los veteranos Paul Stoll y Orlando Méndez, junto a los jóvenes Fabián Jaimes y Gael Bonilla.

“Con México llevamos varios días con el roster oficial de lo que vamos a enfrentar. Ya estamos profundo en eso”, dijo Colón sobre el rival de turno.

“Estamos con las tendencias, el estudio individual, estadísticas, analítica, dónde jugaron, qué están haciendo y cómo están tirando. Todo este proceso lo estamos estudiando y hay que dedicarle tiempo a esto para darle la información a los jugadores, en especial la defensa. Hasta ahora, los jugadores han puesto toda su concentración y tiempo, y estamos contentos con lo que hemos visto”, agregó.

La ventana inicial es parte de la primera ronda que se extiende hasta las fechas de febrero y junio. Los primeros tres equipos del Grupo D pasan a la siguiente fase, tres ventanas finales para determinar las siete naciones de la región de América que pasarán al Mundial.

Importante iniciar con victorias

Colón, como todo, reconoce la importancia de arrancar este nuevo ciclo con victorias.

“Todos los juegos son importantes. Como hablamos en ocasiones en las reuniones, esto no es una serie regular larga. Son seis ventanas. Todos los juegos cuentan. La meta es llegar al Mundial y para eso hay que ser consistentes y tratar de ganar todos los partidos. Sé que no es posible ganarlos todos pero sé que es posible dar el máximo y ejecutar de mejor manera posible. Todo lo que podamos hacer positivo en el partido es importante. Ponernos en la perspectiva de que, a lo mejor el tiempo de preparación no es el máximo, pero aquí todos saben jugar baloncesto. Hay que salir agresivos”, indicó.

Puerto Rico tuvo nueve prácticas desde su arribo a Chihuahua el pasado domingo con la plantilla completa.

José Juan Barea (centro) durante la práctica del Equipo Nacional en México. (Suministrada)

Responsabilidad de mayor peso

Sobre su primer proceso de preparación como mentor del combinado, el también técnico de los Vaqueros de Bayamón en el BSN entiende la responsabilidad que tiene con este nuevo puesto en su carrera.

“Es una responsabilidad bien grande. Un compromiso desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Hay mucho trabajo, mucha información. Es nuestra primera vez como staff, con Pachy y Carlos, con jugadores que no han jugado juntos. Saber que estamos a pocos días de jugar y que nuestro país nos apoya y espera grandes cosas de nosotros, es una responsabilidad que se siente y que la transmitimos. Ese sentimiento es gasolina para el tanque y así dar el máximo. Estamos listos”, sostuvo el piloto ponceño.