A’ja Wilson obtiene su cuarto ‘MVP’, algo sin precedentes en la historia de la WNBA

La estrella de las Aces de Las Vegas, A’ja Wilson, demostró ser única en su clase, al ganar el premio de Jugadora Más Valiosa de la WNBA por cuarta vez en su carrera, algo sin precedentes.

Wilson obtuvo el premio la temporada pasada por decisión unánime, y también en 2020 y 2022. Sheryl Swoopes, Lisa Leslie y Lauren Jackson lo ganaron tres veces.

“Sinceramente, no lo voy a aceptar hasta el final de la temporada. Es una verdadera bendición estar donde estoy. No creo que pueda expresar con palabras lo especial que es este momento”, dijo Wilson horas antes del primer partido de la serie semifinal contra Indiana. “Mi nombre estará en los libros de historia para siempre”.

Wilson y la exestrella de las Comets de Houston, Cynthia Cooper, fueron las únicas en agenciarse el premio por unanimidad. Cooper fue la única otra jugadora en ganarlo en años consecutivos, en las dos primeras temporadas de la WNBA (1997 y 1998).

La centro de 29 años volvió a liderar la liga en anotaciones (23.4 puntos por partido), así como en tapones (2.3), y ayudó a las Aces a ganar sus últimos 16 compromisos de la temporada regular, obteniendo el segundo puesto en los playoffs.

Por segunda temporada consecutiva, Wilson promedió al menos 20 puntos, 10 rebotes, dos asistencias, dos tapones y un robo por partido. Es la única jugadora de la WNBA que ha alcanzado estos promedios en una temporada disputando al menos 15 duelos.

“Que aún no haya cumplido los 30 años es una locura”, destacó la entrenadora de Las Vegas, Becky Hammon. “Todavía le queda mucho por aprender. Sabe que todavía hay áreas en las que puede mejorar, y lo hará. Cada año regresa y aporta algo diferente a su juego. Todo el mundo habla del Mount Rushmore de las caras del baloncesto... Ella (Wilson) es única, es el Everest”.

La liga sorprendió a Wilson el viernes. La comisionada de la WNBA, Cathy Engelbert, y el novio de Wilson, la estrella del Heat de Miami, Bam Adebayo, le entregaron el trofeo al final del entrenamiento.

“No ha sido fácil para nosotras, nos descartaron”, indicó una emocionada Wilson a sus compañeras tras recibir el premio el viernes. “Nos descartaron a todas, pero dimos lo mejor de nosotras cada día. Nos esforzamos al máximo. El trofeo lleva mi nombre, pero somos todas nosotras. No hay premio sin cada una de ustedes”.

Wilson también fue galardonada como Defensiva del Año de la liga, junto con Alanna Smith de Minnesota, premio que obtuvo a principios de esta semana por tercera vez en cuatro temporadas.