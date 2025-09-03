Opinión
3 de septiembre de 2025
80°ligeramente nublado
DeportesBéisbol
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Alex Cora se coloca a un triunfo de las 600 victorias como dirigente en MLB

Un hit clave de Alex Bregman la octava entrada contra Cleveland dio la victoria a los Red Sox de Boston

3 de septiembre de 2025 - 11:49 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Alex Bregman, de los Red Sox de Boston, celebra tras pegar un sencillo remolcador ante los Guardians de Cleveland, el martes 2 de septiembre de 2025 (AP Foto/Robert F. Bukaty) (Robert F. Bukaty)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Boston - Alex Bregman conectó un rodado potente por la línea de tercera base para un sencillo dentro del cuadro con dos outs en la octava entrada, lo que dio la ventaja a los Red Sox de Boston, quienes vencieron el martes 11-7 a los Guardians de Cleveland.

RELACIONADAS

Boston hiló así su tercera victoria.

Fue la victoria número 599 para el dirigente puertorriqueño Alex Cora, quien suma siete temporadas como mentor en las Mayores. Con un triunfo el miércoles, se convertiría en el sexto mánager latino en MLB con al menos 600 victorias.

La corta lista es encabezada por el cubano Al López (1,410), el dominicano Felipe Alou (1,033), el venezolano Ozzie Guillén (747) y el cubano Fredi González (710).

El mexicano Jarren Durán y Trevor Story siguieron con sendos dobles productores ante Cade Smith (6-6) para la segunda entrada de cuatro carreras de Boston en el juego. Justin Slaten (2-4) se llevó la victoria con una octava entrada perfecta.

Ceddanne Rafaela sumó dos hits, incluyendo un jonrón de dos carreras para empatar el juego en la parte baja de la sexta después de que Cleveland anotó seis en la parte alta para tomar una ventaja de 7-5.

Masataka Yoshida bateó tres hits, incluyendo un par de dobles, para ayudar a que los Medias Rojas lograran su décima victoria en 13 juegos.

El dominicano Jhonkensy Noel acumuló tres hits por Cleveland, incluyendo un jonrón.

Boston anotó cuatro veces en la segunda entrada y tomó una ventaja de 5-1 en la sexta antes de que Cleveland castigara al abridor de los Red Sox, Garrett Crochet, con seis carreras. Austin Hedges inició con un jonrón, David Fry agregó un cuadrangular de dos carreras, y el venezolano Brayan Rocchio conectó un jonrón de tres vueltas para poner la pizarra 7-5.

Por los Guardians, los dominicanos Ángel Martínez de 4-1 con una anotada, José Ramírez de 4-1, Noel de 4-3 con dos anotadas y una empujada. El venezolano Rocchio de 4-2 con una anotada y tres producidas.

Por los Red Sox, el mexicano Durán de 5-1 con una anotada y una empujada. El venezolano Carlos Narváez de 4-2.

Red Sox de BostonAlex CoraMLBGrandes Ligas
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
