Alfonso Plummer aspira a dejar su huella en el BSN: “Quiero que la gente me conozca como un ganador”

“Es ser mejor que ayer. Aquí no se para de trabajar. Por más alto que yo esté, siempre seguiré siendo el mismo jugador, la misma persona. Es cuestión de seguir trabajando y mejorando. No hay mejor aprecio que la gente te diga que eres un ganador. Puedes ganarte 30 MVP pero si no tienes un anillo, no es el mismo respeto. Así que me da igual”, indicó Plummer, enfocado en darle el undécimo campeonato a los Capitanes.