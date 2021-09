Allans Colón iba ayer, miércoles, de camino a la práctica de los Leones de Ponce cuando recibió una llamada de la gerencia de los Piratas de Quebradillas para ofrecerle la posición de dirigente, tras la salida de Eddie Casiano.

A Colón le sorprendió el ofrecimiento, pero antes de ofrecer una respuesta debía consultarlo con un familiar: con su hermano Wilhemus Caanen.

¿Por qué?

Porque Colón estaba fungiendo como asistente de su hermano en la dirección técnica de los Leones y necesitaba su ‘bendición’ antes de moverse de franquicia.

Y la recibió. Así las cosas, Colón debutará hoy, jueves, como piloto de los corsarios al visitar a los Grises de Humacao.

“Lo primero que tenía que hacer era hablar con Wil. Ponce me dio la oportunidad de ese junte con él y tenía que consultarlo con él. Hablé con Wil y me echó la bendición. Me dijo que era una oferta que no podía rechazar. Que era un reto grande, con una franquicia grande en la liga, y que debía aceptar la oferta”, dijo Colón a El Nuevo Día.

Casiano salió de los Piratas en medio de una racha de cuatro reveses para que el equipo descendiera al tercer lugar en la División A con marca de 11-9.

La gerencia de los Piratas anunció que llegó a un acuerdo con Casiano para que no continuara en el equipo en su último año de contrato. Casiano llegó en 2019 al Guajataca.

Eddie Casiano salió de la dirección de los Piratas en medio de una racha de cuatro derrotas. (Suministrada / BSN)

Este será el séptimo equipo de Colón como dirigente en el BSN. Anteriormente dirigió a Coamo, Guayama, Ponce, Fajardo, Aguada y Humacao. Lleva más de dos décadas en la liga como asistente y entrenador. En Quebradillas será asistido por Rafael Muñiz y Danny Deida.

“Quebradillas es una franquicia emblemática en la liga con un gran personal. Diría que el personal es uno de los mejores cuatro en la liga. Es un reto grande y asumimos esta oportunidad con toda la fe de que podemos mejorar. No soy mago, pero vamos a trabajar muy duro para seguir mejorando las opciones del equipo”, abundó Colón.

Colón, de 47 años, llega a un equipo experimentado. Hay muchos rostros conocidos para él. El talento nativo incluye a Alejandro “Bimbo” Carmona, Luis “Pelacoco” Hernández, Joseph Soto, Mike Rosario, Alexis “Bebo” Colón, Ramón Clemente y Jorge Brian Díaz, entre otros. Los importados son Tu Holloway y Will Daniels.

Quebradillas figura séptimo en puntos anotados en la liga con una media de 90.4 puntos, y también séptimo en puntos permitidos con 90.2 tantos. Holloway es su mejor anotador con 20.5 puntos por cotejo.

De entrada, el nuevo mentor pirata dijo que tratará de alargar la rotación de jugadores.

“Entiendo que la rotación debe ser más larga. Es una de las cosas que veo que podemos hacer”, anticipó.

Colón, precisamente, estuvo en el banco contrario en la última derrota de los Piratas. Esa noche, Quebradillas solo anotó 75 puntos y perdió por un punto.

Hoy, el conjunto quebradillano tiene la mejor oportunidad para salir de la mala racha al enfrentar al peor equipo de la liga, Grises, con marca de 1-19. Una victoria es casi obligatoria y Colón lo sabe.

“Esto es como si fuera un séptimo juego para nosotros. Es un juego importante por muchas razones. Hay que salir con intensidad y respetar al adversario. Hay que salir a jugar con sentido de urgencia”.