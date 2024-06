Ángel Rodríguez da su versión: “Lo que dice Yadi (Molina) es verdad, pero no la historia completa”

“Han sido días cargados. Mi mayor orgullo es ser un buen esposo, un buen padre. La cantidad de descanso no es la misma”, inició diciendo Rodríguez, quien se convirtió en padre este mes.

“Pero esto es un negocio. Lo que dijo “Yadi” (Yadier Molina) es verdad. Fue una gran oferta, pero no dijo la historia completa. Yo no estoy aquí porque no cogí la oferta”, explicó.