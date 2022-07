Fajardo.- Apoderados de mayor antigüedad en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) defendieron el martes el contrato televisivo de la liga con Telemundo a raíz de las críticas realizadas por el novel propietario de los Gigantes de Carolina, Héctor Horta.

Horta denunció esta semana a El Nuevo Día que los equipos no reciben ni un centavo del convenio del BSN con la cadena televisiva, luego de protestar la decisión de comenzar el pasado sábado la serie de cuartos de final contra los Capitanes de Arecibo con apenas un día de descanso, tras ganar el partido de reto frente a los Indios de Mayagüez para asegurar el pase a la postemporada.

Horta también agregó que desconocía los detalles del pacto con Telemundo.

Ricardo Dalmau, presidente liguero, contactó a este diario un día después de las declaraciones de Horta para asegurar que Telemundo no tiene potestad a la hora de confeccionar los calendarios y seleccionar los partidos que se televisan. El contrato con el canal es del 2020 hasta el 2023. Anteriormente, el acuerdo fue con Wapa.

Dalmau no entró en detalles sobre los pormenores del contrato con Telemundo al indicar que no cuenta con la autorización de la junta de directores para hablar del mismo.

Sin embargo, Oscar Misla, quien con su hermano Gerardo llevan siete años al mando de la franquicia de Ponce, expresó a El Nuevo Día que el pacto con Telemundo fue el mejor en aquel momento para ayudar a la operación de la liga.

“Dentro las opciones que tenía el BSN, se escogió la mejor. De que puede haber mejores, estoy seguro, como la compra de cualquier carro o casa. En la situación o momento en particular, se hace una oferta, cotizan las compañías y de todas- porque se hizo un ejercicio depurado- la combinación de televisión en el momento que se escogió, era la mejor para liga”, dijo Misla.

“No tengo ningún problema con el acuerdo de televisión. Como toda relación, en los momentos de toma de decisiones de cosas particulares, pues quizá no le guste a todo el mundo. Pero eso es aparte de que si el contrato de televisión es bueno o no. Creo que el contrato que tenemos con Telemundo era la mejor opción en aquel momento. Trae unos beneficios económicos a nivel central... a nivel central es más viable y no tiene que pasar unas cargas a los equipos”, añadió Misla.

Horta entró al BSN en mayo de 2021, un año después de la aprobación del contrato con Telemundo. Dalmau indicó el lunes pasado que entregó toda la documentación al apoderado de los Gigantes y a la Junta.

Cuotas eliminadas

El apoderado de los Cariduros Wilson López, al mando de la franquicia que jugó en Aguada desde 2016, secundó las declaraciones de Misla sobre los beneficios del convenio televisivo para eliminar pagos extras de los equipos.

Por ejemplo, en el pasado se pagaba una cuota anual, por equipo, de $25,000 para los gastos del torneo en curso, sin contar pagos extras por la participación en series de postemporada. Además, estaba establecido en el reglamento que 50 centavos de la venta de cada taquilla iban a las arcas del BSN. Ambos costos fueron eliminados gracias al dinero que genera el pacto de televisión, dijo López.

“Sin el contrato con la televisión (Telemundo), la liga no podría operar. De que puede ser mejor, puede, pero dentro de la economía que hay en la isla, no se puede pedir mucho”, dijo Wilson, apoderado de una franquicia de mercado pequeño.

Tanto Misla como López fueron parte de la junta que aprobó el contrato con Telemundo.