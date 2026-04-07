Arecibo espera a Malachi Smith; Quebradillas no se ilusiona con Yaxel Lendeborg

Yaxel Lendeborg, el delantero de 6’9” que guió el lunes a los Wolverines de la Universidad de Michigan a la conquista del título de la NCAA por primera vez en 37 años, es un jugador que ya estaba cotizado como talento de impacto para el próximo sorteo de la NBA este próximo verano, y que con un título ahora en su resumé, debe mejorar sus posibilidades.

Lendeborg es nacido en Puerto Rico de padres dominicanos, lo que técnicamente lo haría elegible para jugar con la Selección Nacional, algo poco probable considerando que el propio canastero, con sobrada razón, se ha cantado dominicano y ha manifestado su interés de jugar por el país de sus progenitores.

De hecho, Lendeborg, residente en Nueva Jersey, ya representó a República Dominicana como juvenil.

Empero, el delantero fue seleccionado en 2025 en el segundo turno global del sorteo de jugadores de nuevo ingreso del Baloncesto Superior Nacional (BSN), por los Piratas de Quebradillas, quienes lo escogieron basado en su nacimiento en la isla, por lo que podría jugar como nativo.

PUBLICIDAD

En tres temporadas en el baloncesto de la NCAA, dos con los Blazers de la Universidad de Alabama, Lendeborg promedió 15.5 puntos, 9.5 rebotes y 3.2 asistencias en 112 partidos.

Y en esta su última temporada, en la que jugó con los Wolverines tras transferirse de universidad, Lendeborg concluyó con promedios de 15.1 puntos, 6.8 rebotes y 3.2 asistencias.

Entre sus múltiples reconocimientos, fue premiado como Jugador del Año de la prestigiosa conferencia del Big Ten.

Encabezó a Michigan durante su corrida en marzo (March Madness) en el Sweet 16 y el Elite Eight, acumulando 50 puntos, 19 rebotes y 11 asistencias en los triunfos sobre Tennessee y Alabama, respectivamente.

“En el sorteo uno escoge basado en el mejor talento disponible. Y el mejor talento disponible es el que menos probabilidades tiene de que venga. Obviamente no es ninguna sorpresa para nosotros. En el caso de Yaxel, por lo menos yo, Ernie (Cambó, apoderado), y todo el mundo, estábamos claro que es una inversión a largo plazo. Nadie pensó que él iba a estar en Puerto Rico ni el año pasado ni este”, dijo el coapoderado de los Piratas, Lee Sepulvado, a El Nuevo Día.

“Dios lo bendiga si tiene una carrera en la NBA. Pasaremos a la lista de los muchos equipos que han escogido un jugador que tal vez nunca llegue a Puerto Rico. Yo no creo que no era una opción no escogerlo”, prosiguió Sepulvado.

Sepulvado puso en perspectiva los casos similares de Bayamón con Enrique Freeman, quien ya debutó en la NBA, y Trent Frazier con Ponce. También mencionó el caso del armador Shabazz Napier, quien fue escogido por los Cariduros de Fajardo y su entonces apoderado Félix “Felo” Rivera en la década pasada.

PUBLICIDAD

“Como franquicia yo lo quiero en Quebradillas, pero como fanático del deporte, y respetuoso del talento y del deseo de cada ser humano de superarse, pues yo le deseo que tenga una carrera monumental en la NBA, sabiendo que eso puede provocar que nunca pise Quebradillas. Pero las probabilidades no son nunca cero. Es reserva de nosotros y lo va a seguir siendo”, agregó Sepulvado.

Malachi Smith, con el balón, en la final contra Michigan. (Abbie Parr)

Primo de Andújar el armador Malachi Smith

En tanto, el otro jugador con nexos con la isla que estuvo en la final de la NCAA el lunes, es el armador Malachi Smith, de 6’1” de estatura, y quien militó con los Huskies de la Universidad de Connecticut (UConn).

Smith fue escogido en el sorteo de nuevo ingreso del BSN de este año, en el sexto turno de la primera ronda, por los Capitanes de Arecibo.

Primo de Emmy Andújar, Smith podría integrarse a los Capitanes esta misma temporada si finalmente es convencido por la gerencia.

“Ya tenemos conversaciones adelantadas con él y con su agente. Él es primo hermano del jugador Emmy Andújar. Nos hemos mantenido en comunicación con su agente, y Emmy con el jugador, porque le dimos su espacio hasta que terminara (en la NCAA)”, explicó Gabriel “Gaby” Miranda, director de operaciones del equipo.

“Así que en los próximos días debemos tener clara la fecha de reportarse. Estamos gestionándolo, pero yo te diría que hay una gran posibilidad de que en cualquier momento vista el uniforme de los Capitanes, y en cualquier momento es pronto”.

Miranda comparó a Smith con el perfil de Juan Griles, un destacado ‘point guard’ que brilló precisamente con los Capitanes en la década de 1990 llegando a una serie final.

PUBLICIDAD

“Entiendo que del programa que viene, que es un programa top con jugadores en la NBA, es un jugador que se va a establecer en Europa. Tiene las características para hacerlo. Es bien parecido a Juan Griles, el armador que tuvo Arecibo en los 90, y que jugó con San Germán y otros equipos. Creo que es bien parecido a Juan cuando vino a Puerto Rico, que era un jugador fogoso, que defendía mucho y que en el camino fue mejorando su ofensiva”, rememoró Miranda.

“Él puede anotar. Tuvo una temporada de 16 puntos por juego en Dayton el año anterior. Tiene la capacidad. Obviamente estaba en un equipo (UConn) que no se sabe cuántos jugadores del equipo van a llegar a la NBA. Y jugando minutos de calidad, tanto de ‘backup’ como empezando”.

En cinco años de participación en la NCAA, los primeros cuatro con Dayton, promedió 7.5 puntos con 2.7 rebotes y 4.6 asistencias. Sus números en Dayton fueron mayores, incluyendo 10.4 puntos, 2.9 rebotes y 5.3 asistencias en 2024-25, antes de trasladarse a UConn.