Atenienses igualan la final del BSNF contra Moca

Kiki Jefferson encabezó el jueves el ataque ofensivo de las Atenienses de Manatí, guiando a su equipo a una victoria 78-66 sobre las Explosivas de Moca para igualar la serie final 2025 del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) a un triunfo por bando.

Manatí dominó la primera mitad con marcador de 40-32. Sin embargo, al regreso del descanso, las Explosivas reaccionaron con una corrida de nueve puntos consecutivos para tomar ventaja 41-40 tras un ‘reverse layup’ de Sam Fuehring con 7:37 del tercer parcial.

Pero, las Atenienses respondieron con fuerza. Un impresionante racha 13-0, sellado con un triple de Pamela Rosado, les devolvió el control del encuentro 71-58 con 4:57 por jugarse en el último cuarto.

Jefferson lideró la ofensiva con 19 unidades, seguida por Kaela Hilaire con 16, Chelsea Mitchell 14, Pamela Rosado 12 e India Pagán 10.

Por Moca, Leigha Brown brilló con 25 puntos, Ashley Torres aportó 15, Taya Corosdale sumó 14 y Fuehring consiguió un doble-doble con 10 tantos y 10 rebotes.