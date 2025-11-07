Opinión
Feriados
7 de noviembre de 2025
Baloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Atenienses igualan la final del BSNF contra Moca

Manatí se llevó el segundo partido de la serie de campeonato frente a las Explosivas

7 de noviembre de 2025 - 11:18 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Kiki Jefferson lideró la ofensiva de las Atenienses de Manatí con 19 unidades.
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Kiki Jefferson encabezó el jueves el ataque ofensivo de las Atenienses de Manatí, guiando a su equipo a una victoria 78-66 sobre las Explosivas de Moca para igualar la serie final 2025 del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) a un triunfo por bando.

Manatí dominó la primera mitad con marcador de 40-32. Sin embargo, al regreso del descanso, las Explosivas reaccionaron con una corrida de nueve puntos consecutivos para tomar ventaja 41-40 tras un ‘reverse layup’ de Sam Fuehring con 7:37 del tercer parcial.

Pero, las Atenienses respondieron con fuerza. Un impresionante racha 13-0, sellado con un triple de Pamela Rosado, les devolvió el control del encuentro 71-58 con 4:57 por jugarse en el último cuarto.

Jefferson lideró la ofensiva con 19 unidades, seguida por Kaela Hilaire con 16, Chelsea Mitchell 14, Pamela Rosado 12 e India Pagán 10.

Por Moca, Leigha Brown brilló con 25 puntos, Ashley Torres aportó 15, Taya Corosdale sumó 14 y Fuehring consiguió un doble-doble con 10 tantos y 10 rebotes.

El tercer encuentro se celebrará este sábado de vuelta en el Coliseo Dr. Juan A. Sánchez Acevedo de Moca a las 8:00 p.m. El partido será transmitido en vivo por Telemundo, canal 2.1.

ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Deportes
