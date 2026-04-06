Bombazo en la WNBA: Chicago cambia a Angel Reese al Dream de Atlanta

El Dream de Atlanta adquirió el lunes a la dos veces ‘All-Star’ de la WNBA, Angel Reese, desde el Sky de Chicago, a cambio de selecciones de primera ronda en los drafts de 2027 y 2028.

Atlanta también recibió el derecho a intercambiar selecciones de segunda ronda con Chicago en 2028.

Reese, de 6′3″ de estatura, promedió 14.1 puntos y 12.9 rebotes en sus dos temporadas con Chicago, siendo seleccionada al Juego de Estrellas en ambas campañas y terminando como subcampeona al premio de Novata del Año en 2024.

“Angel es un talento dinámico y encaja perfectamente con lo que estamos construyendo en Atlanta”, dijo el gerente general Dan Padover en un comunicado emitido por el Dream. “Ya ha demostrado ser una de las jugadoras más influyentes de la liga, y su competitividad, producción y deseo de ganar se alinean perfectamente con nuestra visión. Este es un momento emocionante para nuestra organización y nuestros fanáticos”.

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Reese, de 23 años, fue la séptima selección global del draft de la WNBA en 2024 por Chicago, luego de liderar a LSU al campeonato nacional en 2023.

“Este cambio está diseñado para lograr un balance en el roster y representa una gran oportunidad para todas las partes”, agregó el gerente general de Chicago, Jeff Pagliocca, en un comunicado del Sky.

“Angel ha alcanzado numerosos hitos históricos en sus primeros dos años en la WNBA y ha sido una fuerza competitiva para el Sky. Estamos agradecidos por sus importantes contribuciones a esta liga y a este deporte, y sabemos que seguirá teniendo un gran impacto dentro y fuera de la cancha. Le deseamos lo mejor en esta nueva etapa”.

La pasada temporada, Reese promedió 14.7 puntos y lideró la WNBA con 12.6 rebotes por partido.

“Estoy sumamente agradecida por la oportunidad de unirme a la organización del Dream de Atlanta”, expresó Reese. “Estoy enfocada en seguir desarrollando mi juego, competir al más alto nivel, conectar con los fanáticos y darlo todo por el Dream”.