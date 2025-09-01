Brasil gana la FIBA AmeriCup por quinta vez en su historia

La selección de baloncesto de Brasil se proclamó este domingo campeón de la FIBA AmeriCup 2025, que se disputó en Nicaragua, tras superar por 55-47 a la de Argentina y por quinta vez consiguió el título de ese torneo continental.

El base Yago dos Santos, la figura de los brasileños, con 14 puntos y cinco asistencias, fue el máximo anotador de la final del torneo que transcurrió en el Polideportivo Alexis Argüello, en Managua.

Dos Santos, que también fue el máximo anotador contra Estados Unidos en la semifinal, con 25 tantos, volvió a ser secundado por el exjugador de la NBA Bruno Caboclo, que firmó 11 puntos y siete rebotes.

El quinteto de Aleksandar Petrovi, que aplicó la máxima que la defensa gana campeonatos, se impuso por la mínima en el primer periodo por 16-15 gracias a nueve tantos del alero Guilherme Deodato, cinco de Caboclo y a una férrea defensa.

En el segundo cuarto, los dirigidos por el exjugador de la NBA Pablo Prigioni se hundieron en las imprecisiones ante la presión ejercida por la defensa brasileña, que no le permitió a Argentina ejecutar su táctica de juego en colectivo y acabó con nueve unidades frente a 15 de Brasil, que amplió la ventaja 31-24.

Luego del intermedio, Francisco Caffaro y Gonzalo Corbalán acercaron a Argentina (28-31). pero el campeón respondió con tres canastas seguidas, incluido un triple de Do Santos (28-39) que obligó a Prigioni a pedir tiempo.

El tercer parcial terminó a favor de Argentina 11-12, que recordó la ventaja a seis puntos (42-36).

Con el marcador apretado, Brasil impuso su clase, rapidez y defensa, y anotó 10 puntos sin respuestas (52-36), con lo que definió el partido a falta de cinco minutos para el final.

La reacción argentina fue tardía en los últimos cinco minutos del último período y no pudieron revalidar el título que ganaron en la edición de 2022 precisamente frente a los brasileños, que esta vez se desquitaron y se adjudicaron el campeonato.