DeportesBaloncesto
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

BSN: Mets hacen cambios por Brandon Knight y Eric Ayala

Guaynabo obtuvo al importado y Jugador Más Valioso del torneo 2023 de los Capitanes de Arecibo

19 de febrero de 2026 - 11:16 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Brandon Knight maneja el balón con los Capitanes de Arecibo. (BSN / Edgardo Medina Millán )
Jorge Figueroa Loza
Por Jorge Figueroa Loza
Periodista de Deportesjorge.figueroa@gfrmedia.com

El miércoles fue un día movido para los Mets de Guaynabo al realizar cambios por el Jugador Más Valioso 2023, el armador Brandon Knight, más el escolta nativo Eric Ayala.

Los metropolitanos obtuvieron los derechos de Knight de los Capitanes de Arecibo por el delantero importado Derrick Williams.

Más temprano, enviaron al centro Jorge Torres a los Atléticos de San Germán por el escolta Eric Ayala.

Ambas transacciones fueron confirmadas por el Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Knight, quien ganó el MVP con los Piratas de Quebradillas, promedió 19.8 puntos y 5.7 asistencias en 2025 con los Capitanes, eliminados en las semifinales de la Conferencia B por los Indios de Mayagüez.

Williams, por su parte, debutó el año pasado en la liga y en 12 partidos tuvo media de e 14.1 unidades y 5.6 capturas rebotes.

Knight, de 34 años y nueve años de experiencia en la NBA, no ha jugado en otra liga desde postemporada anterior del BSN. Guaynabo no informó si estará disponible desde el primer día del venidero torneo.

Los Mets traerán de vuelta al escolta Theo Pinson Jr. y tienen los derechos del centro Hassan Whiteside, conseguidos en un canje con los Cangrejeros de Santurce por el pivot DeMarcus Cousins.

Ayala, por su parte, fue pieza del subcampeonato de los Atléticos en 2022. En 2025, promedió 13.8 puntos, 3.2 rebotes y 2.4 asistencias en 28.6 minutos por juego.

Ha sido una temporada muerta movida para los Mets. Ahora a cargo del dirigente Jorge Rincón, han sumado a canasteros como K.J. Maura, J.J. Romer y Wilfredo Rodríguez.

Son encabezados por los titulares Ysmael Romero y Jaysean Paige.

Los Mets tendrá como cancha local en 2026 el Coliseo Fernando “Rube” Hernández de Gurabo debido a que el Coliseo Mario “Quijote” Morales está en proceso de remodelación.

Mets de Guaynabo BSN Capitanes de Arecibo Atléticos de San Germán
ACERCA DEL AUTOR
Jorge Figueroa Loza
Jorge Figueroa Loza
Santurceño de nacimiento, yabucoeño de crianza. Periodista deportivo desde 2007 con experiencia en los principales medios de prensa escrita en Puerto Rico (El Vocero, Índice, Primera Hora y El Nuevo Día). Sus...
