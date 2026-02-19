BSN: Mets hacen cambios por Brandon Knight y Eric Ayala

El miércoles fue un día movido para los Mets de Guaynabo al realizar cambios por el Jugador Más Valioso 2023, el armador Brandon Knight, más el escolta nativo Eric Ayala.

Los metropolitanos obtuvieron los derechos de Knight de los Capitanes de Arecibo por el delantero importado Derrick Williams.

Más temprano, enviaron al centro Jorge Torres a los Atléticos de San Germán por el escolta Eric Ayala.

Ambas transacciones fueron confirmadas por el Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Knight, quien ganó el MVP con los Piratas de Quebradillas, promedió 19.8 puntos y 5.7 asistencias en 2025 con los Capitanes, eliminados en las semifinales de la Conferencia B por los Indios de Mayagüez.

Williams, por su parte, debutó el año pasado en la liga y en 12 partidos tuvo media de e 14.1 unidades y 5.6 capturas rebotes.

Knight, de 34 años y nueve años de experiencia en la NBA, no ha jugado en otra liga desde postemporada anterior del BSN. Guaynabo no informó si estará disponible desde el primer día del venidero torneo.

Los Mets traerán de vuelta al escolta Theo Pinson Jr. y tienen los derechos del centro Hassan Whiteside, conseguidos en un canje con los Cangrejeros de Santurce por el pivot DeMarcus Cousins.

Ayala, por su parte, fue pieza del subcampeonato de los Atléticos en 2022. En 2025, promedió 13.8 puntos, 3.2 rebotes y 2.4 asistencias en 28.6 minutos por juego.

Ha sido una temporada muerta movida para los Mets. Ahora a cargo del dirigente Jorge Rincón, han sumado a canasteros como K.J. Maura, J.J. Romer y Wilfredo Rodríguez.

Son encabezados por los titulares Ysmael Romero y Jaysean Paige.