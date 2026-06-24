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Se adhiere a los criterios de The Trust Project

BSN multa a Ramses Melénez por expresiones en contra del arbitraje

El alero de los Capitanes de Arecibo recibió una infracción de $2,500 y una suspensión de dos juegos diferidos

24 de junio de 2026 - 7:50 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Ramses Meléndez, de los Capitanes de Arecibo, durante un juego contra los Osos de Manatí. (BSN / José Santana)
Jorge Figueroa Loza
Por Jorge Figueroa Loza
Periodista de Deportesjorge.figueroa@gfrmedia.com

El alero titular de los Capitanes de Arecibo Ramses Meléndez recibió el miércoles una multa de $2,500, más una suspensión de dos partidos de manera diferida, por criticar el arbitraje del encuentro contra los Osos de Manatí, informó el director de torneo Ricardo Carrillo.

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Luego de la derrota, 93-92, en el Coliseo Juan Aubín Cruz Abreu, Meléndez tronó contra los oficiales en en las redes sociales. El quinteto de la Villa del Capitán Correa cometió 26 infracciones contrario a 14 de los locales.

“Árbitros deben ser multados y suspendidos por actuaciones tan horrendas como esta”, leyó el mensaje del canastero en los stories de su cuenta en Instagram.

“El BSN debería hacer algo porque si para multarnos son rápidos a ellos también hay que tratarlos igual. Sus errores no son corregidos y se creen que mandan pero lo que hacen es seguir jodiendo la liga. Ya saben por qué no hay muchas canchas llenas”, continuó.

Meléndez también tuvo palabras para José “Pucho” Figueroa, supervisor del arbitraje en el partido. A su lado, estaba Carrillo.

“Primero, una reprimenda por ir donde el delgado (Figueroa) y criticar la labor de los árbitros. Ahí es una advertencia de que no puede volver hacerlo. Pero, usar las redes sociales como las uso eso también otro tipo de penalidad”, declaró Carrillo.

“Lo suspendí dos juegos diferidos. Si vuelve a incurrir en algún tipo de conducta violatoria de cualquier parte del reglamento se activan los dos juegos de suspensión”, agregó.

La liga también multó por $2,500 a Justin Reyes, quien tuvo que se aguantado por sus compañeros luego del resultado.

Los Capitanes (18-13), clasificados a la postemporada del Baloncesto Superior Nacional (BSN), visitan el jueves a los eliminados Piratas de Quebradillas.

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Capitanes de AreciboBSN
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Jorge Figueroa Loza
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Santurceño de nacimiento, yabucoeño de crianza. Periodista deportivo desde 2007 con experiencia en los principales medios de prensa escrita en Puerto Rico (El Vocero, Índice, Primera Hora y El Nuevo Día). Sus...
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