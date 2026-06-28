BSN: Ponce poncha su boleto a la postemporada y Mayagüez queda eliminado

Jezreel de Jesús volvió a brillar, esta vez con 28 puntos, y los Leones de Ponce remontaron el sábado para vencer, 81-77, a los Vaqueros de Bayamón, clasificando a la postemporada del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

En el Auditorio Juan “Pachín” Vicens, los subcampeones se quedaron con el cuarto y último puesto de la Conferencia B. La victoria melenuda provocó la eliminación de los Indios de Mayagüez.

Así las cosas, los ocho equipo que jugarán en los playoffs están definidos.

En la B, entraron San Germán, Arecibo y Aguada. En la Conferencia A, en cambio, pasaron Bayamón, Caguas, Santurce y Carolina-Canóvanas.

Por los Leones (15-18), Thomas Robinson anotó 16 unidades y Brady Manek tuvo un doble-doble de 12 tantos y 12 rebotes. De Jesús convocado por la Selección Nacional para la tercera ventana clasificatoria al Mundial FIBA 2027, venía de una noche de 43 puntos en la victoria contra Aguada.

PUBLICIDAD

Por los Vaqueros, campeones defensores y líder de la Conferencia A, Jassel Pérez fue el mejor con 19 puntos. El importado Jae Crowder no vio acción por segundo partido consecutivo.

Bayamón finalizó la temporada con récord de 22-12, el mejor récord global de la liga por segundo año consecutivo.

En San Germán, Montrezl Harrell regresó y le dio una espectacular victoria, 98-96, a los Atléticos, anotando un tiro de esquina al sonar la chicharra contra los Capitanes de Arecibo.

El Monstruo Anaranjado puso fin a una racha de cuatro derrotas y terminó la fase regular con 21-13, líderes de la Conferencia B.

Harrell, que se perdió los últimos cuatro juegos por una lesión en la rodilla, terminó la jornada con 32 puntos y 14 rebotes.

Por los Capitanes, segundos en el grupo con 18-15, Alfonso Plummer lideró con 26 puntos.