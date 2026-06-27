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El desplome de los Mets terminó con otro año sin postemporada

Guaynabo registró marca de 5-9 en el último mes y medio y quedó fuera de los playoffs por segundo año consecutivo

27 de junio de 2026 - 12:53 PM

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Jorge Rincón debutó este año como dirigente en propiedad en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) al frente de los Mets de Guaynabo. (BSN)
Jorge Figueroa Loza
Por Jorge Figueroa Loza
Periodista de Deportesjorge.figueroa@gfrmedia.com

El pasado 13 de mayo, los Mets de Guaynabo disfrutaban de una ventaja de tres juegos sobre los Cangrejeros de Santurce en la lucha por el cuarto puesto de la Conferencia A del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

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Los metropolitanos, dirigidos por Jorge Rincón, jugaban para 9-9, mientras los crustáceos ocupaban el sótano del grupo con marca de 6-12, situación que provocó el despido del dirigente Nelson Colón.

Poco más de un mes después, el panorama cambió por completo. Santurce ascendió al tercer lugar con récord de 17-15 tras su resurgir bajo la dirección de David Rosario.

Los Mets, en cambio, vieron desmoronarse su temporada.

Guaynabo (14-18), que apenas registró marca de 5-9 en ese tramo, quedó eliminado de la contienda el jueves al caer ante los Vaqueros de Bayamón, consumando su segunda ausencia consecutiva de la postemporada. Al equipo aún le restan dos partidos en el calendario.

La gerencia, además, pareció dar por terminada la campaña antes del compromiso ante Bayamón al aceptar la sanción impuesta por violar el Reglamento General de 2025, lo que obligó al equipo a disputar desde el jueves tres partidos sin sus tres jugadores importados.

La franquicia agotó todas las instancias apelativas, incluso llevó el caso hasta el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), en Suiza, sin lograr revertir el castigo.

Bayamón también recibió el mismo castigo, pero la gerencia de los Vaqueros optó por cumplir el castigo al inicio de la campaña.

Para Rincón, en su primer año como dirigente en propiedad en el BSN, el desenlace fue agridulce, ya que matemáticamente el equipo todavía tenía posibilidades de alcanzar a Santurce y forzar un juego de desempate por el último boleto clasificatorio.

“Este fue un año de transición en todos los aspecto. Hay cosas positivas y cosas para mejorar”, dijo Rincón.

“No tuvimos cancha. Se tuvo que hacer una inversión para jugar en Gurabo. Practicar en diferente áreas. Se hicieron cosas positivas que se transfieren para el 2027. Estando a dos juegos y medio, optando por el empate, estratégicamente quieren comenzar desde cero el año que viene”, apuntó.

Los Mets disputaron sus partidos como locales en el Coliseo Fernando “Rube” Hernández, de Gurabo, debido a la remodelación del Coliseo Mario “Quijote” Morales, obra que se proyecta concluya en 2028.

El técnico entiende que la caída del equipo en el último mes y medio estuvo marcada por las lesiones de piezas fundamentales como Ysmael Romero y Jaysean Paige, ambos con contratos multianuales con la franquicia.

El importado Torrey Craig también les dio un impulso a la escuadra, pero en la recta final también se lastimó el Jugador Más Valioso de 2023, el base Brandon Knight.

“Tuvimos un poco de mala suerte en ese sentido. Tenemos que trabajar con el grupo a ver qué piezas añadimos para que eso a la larga no nos afecte”, señaló Rincón.

Rincón, quien llegó a Guaynabo tras conquistar campeonatos como asistente en Caguas y Bayamón, describió su primera experiencia como dirigente como una etapa de mucho aprendizaje.

“Si no te gusta lo que haces, es más difícil. Tener un buen grupo de trabajo, gerencia y chamacos que compiten, hacen el trabajo menos difícil. Competimos. Ganamos tres juegos contra Santurce. Ganamos en Bayamón y Canóvanas. El equipo no me hizo un año pesado. Salgo con buenas experiencias y aprendizaje”.

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Mets de GuaynaboBSN
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Jorge Figueroa Loza
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Santurceño de nacimiento, yabucoeño de crianza. Periodista deportivo desde 2007 con experiencia en los principales medios de prensa escrita en Puerto Rico (El Vocero, Índice, Primera Hora y El Nuevo Día). Sus...
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