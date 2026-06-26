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Javier Mojica llega a los 7,000 puntos y los Vaqueros eliminan a los Mets

El veterano canastero de Bayamón se convirtió en el jugador número 27 en la historia del BSN en alcanzar la cifra

26 de junio de 2026 - 1:30 AM

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Javier Mojica, de los Vaqueros, celebra luego de anotar un triple que aseguró su llegada a los 7,000 puntos en su carrera. (Alexa )
Jorge Figueroa Loza
Por Jorge Figueroa Loza
Periodista de Deportesjorge.figueroa@gfrmedia.com

Javier Mojica hizo historia el jueves al arribar a los 7,000 puntos en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) y los Vaqueros de Bayamón eliminaron a los Mets de Guyanabo con un triunfo, 104-83, en el Coliseo Rubén Rodríguez.

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Mojica, de 41 años, se convirtió en el canastero número 27 en alcanzar la cifra en la historia de la liga.

En logro se consumó en el minuto 9:12 del cuarto parcial con un triple con el nuevo campeón de la NBA con los Knicks de Nueva York, el boricua José Alvarado, en primera fila. El juego se detuvo para celebrar la gesta del cinco veces campeón del BSN.

Mojica abrazó el balón y se sacudió la lágrimas en un emotivo momento. Fue felicitado tanto por sus compañeros de equipo como su rivales, en especial Ysmael Romero, excompañero en las filas vaqueras.

Terminó con 17 puntos en el último juego de Bayamón como local en la temporada regular 2026.

“Me tocó mucho porque son muchos años. Pensar en todos los logros que he podido alcanzar, significa mucho para mí”, dijo Mojica luego del partido.

“Si me preguntabas hace 20 años, esto son cosas que nunca pensé podía hacer. Todavía, a mi edad, poder aportar a mi equipo y seguir ganando, es lo más importante. Muy feliz de poder seguir jugando”, agregó.

Ha sido un año de hazañas para Mojica. A principios de temporada, escaló en la lista de los mejores tiradores de tres en el BSN, ocupando el cuarto lugar. Es además el líder de todos los tiempos en robos de balón.

“Es especial. Ahora, la meta es el campeonato. Prepararnos para unos playoffs duros. Confío en mi equipo en que vamos a proteger nuestra casa”, indicó.

Bayamón, campeón defensor, mejoró a 22-11, líderes de la Conferencia A con un compromiso por jugar.

Con la derrota, Guaynabo (14-18) quedó fuera de la contienda y clasificó automáticamente a los Gigantes de Carolina-Canóvanas y Cangrejeros de Santurce a la postemporada. Junto con los Criollos e Caguas, la sección está definida.

El miércoles, los Osos de Manatí (14-19) quedaron fuera con el triunfo de Santurce sobre Aguada.

El jueves, los Mets jugaron sin sus tres refuerzos al activarse una sanción de tres juegos sin importados por violar el Reglamento General del torneo 2025. El quinteto metropolitano apeló hasta el Tribunal Arbitral del Deporte en Suiza.

Jaysean Paige lideró la ofensiva con 17 puntos.

“Es parte del proceso. Se sabía que era una posibilidad y se agotaron todas las opciones que teníamos. Comenzamos en miras en 2027 pero soy un competidor y salimos a competir”, dijo Jorge Rincón, dirigente de los Mets.

En otros, partidos los Criollos (20-12) superaron a los Osos, 98-92, para asegurar el segundo lugar de la Conferencia A.

En el Coliseo Raymond Dalmau, el partido entre los Capitanes de Arecibo y los Piratas de Quebradillas fue pospuesto por filtraciones en la instalación.

El juego de reiniciará en el minuto 1:23 del tercer parcial con los Capitanes arriba,76-70, en una fecha por anunciarse.

Tags
Vaqueros de BayamónBSNJavier MojicaMets de Guaynabo
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Jorge Figueroa Loza
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Santurceño de nacimiento, yabucoeño de crianza. Periodista deportivo desde 2007 con experiencia en los principales medios de prensa escrita en Puerto Rico (El Vocero, Índice, Primera Hora y El Nuevo Día). Sus...
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