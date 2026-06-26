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Cientos de fanáticos llegan al Distrito T-Mobile para celebrar a José Alvarado

El campeón de la NBA compartió con el público, firmó autógrafos y se tomó fotografías durante la actividad

26 de junio de 2026 - 9:00 PM

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José Alvarado comparte con la fanaticada y firma autógrafos tras su encuentro con seguidores. (FBPUR)
Jorge Figueroa Loza
Por Jorge Figueroa Loza
Periodista de Deportesjorge.figueroa@gfrmedia.com

Decenas de aficionados luciendo camisetas y gorras de los Knicks de Nueva York dijeron presente el jueves en la Popular Plaza del Distrito T-Mobile para celebrar el campeonato de la NBA junto al armador boricua José Alvarado.

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Michael Mancuso, un maestro de 38 años oriundo de Westchester, llegó al lugar para ver de cerca a Alvarado. Días antes había asistido al desfile de campeonato del combinado neoyorquino, el primero en 53 años.

Entre la masiva multitud, el ahora residente de Trujillo Alto no pudo ver el trofeo Larry O’Brien cargado por las figuras del quinteto.

“Fue una locura. La ciudad estaba increíble. Todo el mundo estaba de buen ánimo. No veía la ciudad así en décadas. Solo fui por 72 horas para la parada”, declaró Mancuso a El Nuevo Día.

Con pava en la cabeza y su camisa de los Knicks el niño Alejandro Álvarez pretendía dirigir al avión donde llegaba Alvarado desde la terminal del aeropuerto.A su llegada al Aeropuerto Luis Muñoz Marín, el baloncelista fue recibido por cientos de seguidores.José Alvarado muestra el trofeo al pueblo puertorriqueño.
1 / 20 | En imágenes: Puerto Rico celebra la llegada de José Alvarado y el trofeo de la NBA. Con pava en la cabeza y su camisa de los Knicks el niño Alejandro Álvarez pretendía dirigir al avión donde llegaba Alvarado desde la terminal del aeropuerto. - Ramon "Tonito" Zayas

“Doy clases de inglés en una escuela aquí y le decía a mis estudiantes que Alvarado era la pieza que faltaba. En la parada en Nueva York no pude estar tan cerca como estoy aquí ahora”, agregó.

Alvarado, nativo de Brooklyn, fue canjeado a los Knicks desde los Pelicans de Nueva Orleans en la fecha límite de canjes el pasado febrero.

El también base de la Selección Nacional arribó a la isla al mediodía con un recibimiento protocolar que incluyó la gobernadora, Jenniffer González.

Fue transportado al Distrito T-Mobile en caravana que tuvo una parada en el residencial público Luis Llorens Torres.

Antes de bajar las escaleras de la tarima de la plazoleta cargando el campeonato, figuras del deportes como Carlos Arroyo, José Juan Barea, Carlos Beltrán y Félix “Tito” Trinidad, así como el artista urbano Daddy Yankee, fue presentadas previamente.

“Es un compromiso genuino. Se lo prometió al país. Era algo que haría que hacer para la fanaticada. Es un momento especial poder ver su emoción y orgullo. Poder apoyar y engrandecerlo, como puertorriqueño, me llena de orgullo”, expresó Arroyo, parte de los organizadores del evento.

José Alvarado posa junto a los otros dos boricuas campeones de la NBA, Butch Lee y José Juan Barea.
José Alvarado posa junto a los otros dos boricuas campeones de la NBA, Butch Lee y José Juan Barea. (FBPUR)

Alvarado contestó preguntas de niños de diferentes clubes de baloncesto sobre su rutina como atleta, su comida favorita, entre otras respuestas.

Acto seguido, bajó a compartir con los fanáticos, separados por una valla metálica, tomándose fotos y firmando autógrafos de esquina a esquina. La actividad terminó con la presentación de unos pleneros.

La agenda de Alvarado terminaba el jueves en la noche en el Coliseo Rubén Rodríguez para el partido de los Vaqueros de Bayamón.

Fanáticos eufóricos celebran junto a José Alvarado durante su encuentro con el público.
Fanáticos eufóricos celebran junto a José Alvarado durante su encuentro con el público. (FBPUR)

El armador permanecerá en la isla para prepararse con el Equipo Nacional rumbo a la tercera ventana clasificatoria a la Copa del Mundo FIBA 2027, con citas en Canadá y Bahamas.

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José AlvaradoKnicks de Nueva YorkNBADistrito TMobileBaloncesto
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Jorge Figueroa Loza
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Santurceño de nacimiento, yabucoeño de crianza. Periodista deportivo desde 2007 con experiencia en los principales medios de prensa escrita en Puerto Rico (El Vocero, Índice, Primera Hora y El Nuevo Día). Sus...
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