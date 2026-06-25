“Estamos viendo cuál es la mejor opción”: José Alvarado analiza su futuro con los Knicks

El armador de los campeones Knicks de Nueva York, José Alvarado, hace una pausa en la isla para celebrar el campeonato de la NBA y su representación boricua en lo más alto del baloncesto profesional.

Sin embargo, el descanso es solo parcial. Mientras disfruta del recibimiento, también analiza una de las decisiones más importantes de su carrera: ejercer o no la opción de contrato que tiene con los Knicks.

Así lo reconoció este jueves durante la conferencia de prensa organizada para darle la bienvenida oficial a Puerto Rico.

“Nosotros estamos tomando una decisión y estamos viendo cuál es la mejor opción”, dijo el base del Equipo Nacional.

Alvarado deberá comunicar su decisión a más tardar este lunes.

Como permanecerá en Puerto Rico hasta el martes, la determinación será informada a los Knicks desde la isla. Según reportes de Estados Unidos, Alvarado aplazó hasta este viernes la decisión.

PUBLICIDAD

“Estoy disfrutando este momento con todos ustedes. Pero, ciertamente, esa decisión es inmimente, es seria la conversación”, dijo.

Alvarado posee una opción de jugador por $4.5 millones para la próxima temporada. Si decide no ejercerla, se convertirá en agente libre.

Alvarado llegó a los Knicks en medio de la campaña mediante un canje con los Pelicans de Nueva Orleans.

Con los Pelicans, el versátil canastero recibió una extensión por $9 millones y dos años que entró en vigor justo en 2025-26.

Durante la temporada regular, Alvarado promedió 7.4 puntos, 3.4 asistencias y 2.5 rebotes entre Nueva Orleans y Nueva York.

1 / 20 | En imágenes: Puerto Rico celebra la llegada de José Alvarado y el trofeo de la NBA. Con pava en la cabeza y su camisa de los Knicks el niño Alejandro Álvarez pretendía dirigir al avión donde llegaba Alvarado desde la terminal del aeropuerto. - Ramon "Tonito" Zayas 1 / 20 En imágenes: Puerto Rico celebra la llegada de José Alvarado y el trofeo de la NBA Con pava en la cabeza y su camisa de los Knicks el niño Alejandro Álvarez pretendía dirigir al avión donde llegaba Alvarado desde la terminal del aeropuerto. Ramon "Tonito" Zayas Compartir

A simple vista parecería una decisión sencilla, tomando en cuenta que encontró un rol importante en el equipo campeón, siendo natural de Brooklyn.

Sin embargo, el mercado de agentes libres podría ofrecerle alternativas económicas atractivas, especialmente luego de su aporte en la conquista del campeonato.

“Estamos yendo día a día. Estamos esperando una llamada como base”, agregó Alvarado.

Además de recibir ofertas de otras franquicias, existe una tercera posibilidad: que Alvarado renuncie a la opción de jugador y negocie una extensión de contrato con los Knicks. Esa alternativa fue planteada recientemente por un análisis de Sports Illustrated.

Como elemento adicional, los Knicks utilizaron su segunda selección en el pasado sorteo de la NBA para escoger al armador alemán Jack Kayil, quien juega la misma posición que Alvarado.

El puertorriqueño, de 27 años, acaba de completar su quinta temporada en la NBA, en la que devengó un salario de $4.5 millones.

Quien prefirió no aconsejarlo fue Alfred “Butch” Lee, el primer puertorriqueño campeón de la NBA y una de las figuras que recibió a Alvarado en el aeropuerto.

PUBLICIDAD

No obstante, dejó entrever qué factores considera importantes.

“Es bueno tener una opción. Él es de Nueva York y todo el mundo que crece en Nueva York quiere jugar con los Knicks. Eso tiene un valor. Hay otros equipos que tienen que dar un poco más de dinero para sacar a uno de Nueva York. Pero eso no es fácil”, dijo el exjugador de los Lakers de Los Ángeles.